Kriminálka riešila bizarný prípad: Zlodejka si tisícky vsunula do vagíny, pridala k nim aj čosi svoje

CHRUDIM – Staršia žena si do svojej telesnej dutiny ukryla nemalú čiastku, ktorú odcudzila inej seniorke v čakárni. Do netradičného prípadu sa vložila aj kriminálna polícia. Seniorka sa nakoniec ku všetkému priznala.

Kuriózny prípad riešili chrudimskí policajti hneď v úvode týždňa. V pondelok sa v tamojšom penzióne pre dôchodcov kradlo. Jeho zamestnanci z prečinu podozrievali 68-ročnú ženu.

Stalo sa tak po tom, či si ich klientka nechala plastovú obálku, v ktorej mala okrem šekov 6-tisíc korún (zhruba 234 eur), položenú na radiátore v čakárni. Keď sa o desať minút vrátila, už jej nebolo.

Podozrenie zo strany ošetrovateľov padlo na ženu, ktorá sa pohybovala na mieste straty. Policajti sa dozvedeli, že ide do Hlinska.

Preto upozornili tamojšiu polikliniku, pred ktorou ju po príchode osočila z krádeže zamestnankyňa. Na mieste ju čakali aj privolaní policajti. „Kolegom z Hlinska 68-ročná žena všetko popierala, bolo zrejmé, že ich zavádza, preto sa do preverovania zmiznutých peňazí vložili aj kriminalisti,“ uviedla policajná hovorkyňa Eva Maturová.

Žena sa potom zrejeme vyľakala, že ju bude riešiť kriminálna polícia a ku všetkému sa priznala. Opísala, že cestou do Hlinska šeky roztrhala a vyhodila ich do viacerých odpadkových košov, no peniaze si schovala. A viete kam? „Na toalete zdravotného zariadenia si ich zbalila do ruličky, omotala toaletným papierom a vsunula do vagíny. K nájdeným šiestim tisíckam pridala aj jednu svoju,“ povedala hovorkyňa chrudimskej polície.

Na záver dodala, že po priznaní bankovky dobrovoľne odovzdala. Za trestný čin zatajenia nálezu jej hrozí ročný trest odňatia slobody.