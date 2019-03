Hrôza na ulici: VIDEO Muž nemal na zaplatenie taxíka, vodiča škrtil, potom mu auto ukradol

O surovom útoku na vodiča taxislužby informovala hovorkyňa karlovarskej krajskej polície Zuzana Týřová. K incidentu došlo v nedeľu krátko po tom, ako mu do vozidla pri reštaurácii v Karlových Varoch nastúpil cudzinec. Zákazník si želal, aby ho dopravil do Plzne. Taxikár však po prejdení niekoľkých stoviek metrov zistil, že jeho klient nemá dostatok peňazí na to, aby mu za službu zaplatil.

„Počas vystupovania z taxíka mal cudzinec odcudziť vodičov mobilný telefón v hodnote okolo 7-tisíc korún (cca 272 eur, pozn. red.) a utekať z miesta preč smerom k zámočku v Doubí,“ priblížila okolnosti udalosti Týřová.

Len čo ho majiteľ telefónu po niekoľkých metroch dobehol, od páchateľa ho dožadoval naspäť. Ten sa ale poškodenému začal vyhrážať, následne ho fyzicky napadol. „Mal ho zvaliť na zem a uchopiť ho do tzv. kravaty, takže ho škrtil a vyhrážal sa mu smrťou. Potom mu mal odkázať, že sa nutne potrebuje dostať do Plzne, a tak mu taxikár zo strachu o svoj život a zdravie ponúkol, že ho tam odvezie zadarmo,“ informovala policajná hovorkyňa.

Situácia sa však po vyrieknutom sľube znova vystupňovala. Agresor povolil zovretie, strčil do vodiča, ten spadol do kríkov a cudzinec z inkriminovaného miesta bežal k odomknutému a naštartovanému taxíku.

Než sa obeť spamätala, útočník bol preč. „Krátko nato bolo na tieňovú linku polície prijaté oznámenie o napadnutí vodiča taxi služby, o krádeži jeho vozidla značky Škoda Octavia a mobilného telefónu. Policajné hliadky ihneď začali po odcudzenom vozidle a jeho "novom" vodičovi pátrať a po niekoľkých minútach vodiča v kradnutom aute zadržali,“ spresnila Týřová s tým, že kriminalistický technik pri obhliadke vozidla zistil, že muž počas jazdy vytrhol taxameter a spoločnosti vlastniacej vozidlo tak spôsobil škodu.

Karlovarskí kriminalisti začali trestné stíhanie voči zadržanému mužovi, ktorému muži zákona v dychu namerali 0,18 promile alkoholu, a obvinili ho zo spáchania prečinu vydieranie, krádež, výtržníctvo a neoprávnené používanie cudzej veci. „Na rozhodnutie súdu čaká v policajnej cele. V prípade preukázania viny mu tak hrozí odňatie slobody až na päť rokov,“ uzavrela hovorkyňa polície.