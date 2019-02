Monštrum s tvárou dieťaťa: Krvilačný čin Simony (19), natáčala si smrť exmilenca (†38)

Keď Simona dovŕšila osemnásť rokov, rozhodla sa, že odíde od rodičov. Dala sa dokopy so starším mužom, partnerom jej tety. Ten v tom čase nemohol tušiť, že práve mladučká dievčina ho neskôr pripraví o život. Zamiloval sa do nej a stali sa milencami. Simona ho však neskôr udala. Polícii tvrdila, že ju znásilnil.

Opätovne sa stretli až po dlhšom čase, osudného 4. marca minulého roka. V reštaurácii v Suchdole nad Odrou si dali niekoľko pív a väčšie množstvo rumu. Podľa svedkov si dvojica chcela na stretnutí vyjasniť zložitý vzťah z minulosti a aj mužov vzťah k Simoninej tete. O prípade informoval portál novinky.cz.

Simona na súdnom pojednávaní. Zdroj: Reprofoto/novinky.cz - zdroj: Právo

Trinásť bodných rán

Muž sa mal v reštaurácii k Simone chovať priateľsky. Všetko sa však zvrhlo na ubytovni, kam neskôr spolu odišli. Obžalovaná tam na bývalého milenca zaútočila dvoma kuchynskými nožmi. Zasadila mu dve rezné a až trinásť bodných rán. Všetky do oblasti krku a hrudníka. Sama uviedla, že tak konala, pretože od nej vyžadoval pohlavný styk. Keď ho odmietla, mal prehlásiť, že sa s ňou vyspí aj proti jej vôli.

Snažila sa brániť a vzala do ruky nôž, ktorým muža bodla. Mal začať na ňu kričať, že pôjde do väzenia. Tínedžerke praskli nervy. Siahla aj po druhom noži a bezhlavo bodala. Po tom, ako na miesto dorazili záchranári, našli napadnutého s prebodnutým krkom. Druhý nôž mal až po rukoväť zapichnutý v hrudníku. Krutým činom však Simonino vyčíňanie neskončilo. Policajti našli v jej mobile dva záznamy a 18 fotografií s umierajúcim.

Alkohol a slabá pamäť

Simona tvrdila, že si natáčanie vôbec nepamätá. Súdni znalci priblížili, že tínedžerka je problematická osobnosť, navyše si rada vypije. Kedykoľvek sa totiž napila alkoholu, ktorým dokonca zapíjala aj lieky, stávala sa agresívnou.

Ľútosť, ktorú vyjadrila pred súdom, jej už nepomohla. "Jeho život už zachrániť nemôžem, ale môžem zachrániť aspoň ten svoj," povedala s plačom. Sudca jej odvolanie zamietol ako nedôvodné. "Išlo o výnimočnú vraždu. To s ohľadom na to, ako bol napadnutý zdevastovaný, bodla ho celkom trinásťkrát a použila dva nože, a tiež s ohľadom na krutosť jej počínania, teda na to, že si umierajúceho natáčala a fotila. Zarážajúce je aj to, v akom mladom veku tak brutálnu vraždu spáchala," povedal pre Právo hovorca súdu Stanislav Cik.

Dodal, že z tohto pohľadu trest 18 rokov, ktorý si v utorok vypočula Simona, nie je prísny, ale skôr mierny. Olomoucký súd potvrdil verdikt Krajského súdu v Ostrave z 27. novembra 2018, proti ktorému sa obžalovaná odvolala.