Manžel nezvestnej mamičky Nadeždy (35): Človek sa stratí bez stopy a polícia si nevie rady

BRATISLAVA - Bol 14. január, a manželovi Nadeždy Ondejkovej (35) by ani v zlom sne nenapadlo, aké problémy zastihnú ich rodinu. Matka dvoch chlapcov a štvormesačnej dcérky zmizla a neistota, ktorá panuje, je pre jej partnera, rodinu či blízkych, skutočne zdrvujúca. Emócie však mieša aj hnev, keďže mnohé veci nefungujú tak, ako by mali.

Bezmocnosť, hnev a vyčerpanie. Také pocity prežíva manžel nezvestnej Nadeždy Ondejkovej. Mladú ženu videli naposledy v Rusovciach 14. januára 2019 a odvtedy sa nikomu neozvala. Nepomáhajú vylepené plagáty, zdieľanie na sociálnych sieťach ani výzvy v médiách. Pod zmiznutie mladej čerstvej mamičky sa mohla podpísať popôrodná depresia.

Zdroj: Tip čitateľa/Yesmina

Po pätnástich dňoch od zmiznutia svojej manželky sa jej partner opäť vyjadril na sociálnej sieti. Poďakoval všetkým, ktorí poskytli informácie rodine aj polícii. Zároveň však požiadal o to, aby tí, ktorí si hoci aj myslia, že videli Nadeždu, neváhali, a skúsili ju aspoň osloviť. Prípadne aby ihneď kontaktovali políciu. Ako poznamenal, po dvoch dňoch sa k informáciám, či išlo skutočne o ňu, dopracuváva len ťažko.

Nedá sa, lebo...

Ťažké obdobie však podčiarkuje aj fakt, že mnoho vecí nefunguje tak, ako by malo. Alebo ako by si predstavovali ľudia, ktorí sa ocitli v podobnej situácii ako Nadeždin manžel. "Väčšina kamier archivuje záznamy 7 dní a potom sa premazávajú. Mestské kamery nefungujú. Hnevám sa, lebo do jej telefónu sa nevieme dostať, lebo firma Apple nepustí nikoho, na účet sa nedostaneme, lebo bankové tajomstvo, k zdravotným záznamom sa nedostanem, lebo tajomstvo lekár - pacient," upozornil.

Nadežda so svojimi deťmi. Zdroj: Facebook/Mestská časť Bratislava - Rusovce

Zároveň dodal, že kamerové záznamy sa taktiež ťažko získavajú, keďže podľa jeho slov prípad nie je "v trestnoprávnej rovine, je to len nezvestnosť." Ako uviedol, ani viac než dva týždne po tom, ako Nadežda zmizla, nemá polícia ani jednu stopu. "Je nepredstaviteľné, že v dnešnej dobe sa dokáže človek stratiť úplne bez stopy a polícia si nevie rady," poznamenal.

Bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff však potvrdil, že pátranie v súčasnej dobe aj naďalej pokračuje. "Zo strany útvarov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V sú aj naďalej vykonávané všetky úkony smerujúce k vypátraniu nezvestnej, pričom denne sú preverované informácie získané či už vlastnou pátracou činnosťou alebo informácie poskytnuté zo strany verejnosti," uviedol hovorca.

Nádej umiera posledná

Mlimetrovým krokom sa snaha nájsť Nadeždu podľa jej manžela posúva len vďaka dobrovoľníkom, kamarátom, rodine, širokej verejnosti či pomoci občianskych združení. Pomôcť však môžete aj vy. Ak máte akékoľvek informácie o hľadanej osobe, môžete ich oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo napísať polícii do súkromnej správy na sociálnej sieti.

Popis hľadanej osoby

Nadežda Ondejková je žena zdanlivého veku 35 rokov. Je štíhlej postavy, 175 cm vysoká, má zelené-hnedé oči a hnedé vlasy po ramená. V čase zmiznutia mala oblečenú čiernu prešívanú bundu po stehná, šedočierny nákrčník, pravdepodobne modré rifle a čierne čižmy.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Vek: 39 rokov

Štátna príslušnosť: SLOVENSKO

Bydlisko: Bratislava V

Dátum vyhlásenia: 15. 01. 2019

Dôvod pátrania: nezvestná osoba

Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V