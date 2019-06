Z Ľubošových slov drása srdce: Po manželke Nadežde pátra na vlastnú päsť, prestal veriť polícii?

„Keď mám čas, že malú mám u babky a deti sú v škole, snažím sa prehľadávať oblasti konečných zastávok autobusov, ktoré chodia z Rusoviec. Sú to oblasti Rajka, Čunovo dedina, Čunovo Danubiana, Most SNP, Devín, Krematórium, Železničná stanica Podunajské Biskupice,“ povedal Ľuboš, ktorý sa v tejto súvislosti obracia na ľudí s dobrým srdcom, aby mu pomohli s pátraním po jeho manželke Nadežde, ktorá mu na svet priniesla tri zdravé deti.

Nezvestná je od tohtoročného 14. januára. „Chcel by som vás poprosiť, ak niekto býva v týchto oblastiach a mali by ste čas, skúste sa prejsť v okolí, či tam nie sú nejakí bezdomovci alebo dezorientované osoby,“ znie v jeho prosbe.

On sám bol prehľadávať Devín, Devínsku Novú Ves a Dúbravku. V menovaných mestských častiach sa bol informovať na policajných oddeleniach, či disponujú nejakými novinkami týkajúcich sa nezvestnosti jeho ženy. Žiaľ, nedozvedel sa nič. Napriek tomu verí, že jedného dňa svoju milovanú nájde. „Budem sa opakovať, ale ďakujem vám všetkým za podporu a pomoc, ktorú nám dávate. Vážime si to. Nevzdám sa a bojujem ďalej,“ povedal muž.

S otázkou, či je v prípade nejaký posun, sme sa obrátili na bratislavskú políciu. Jej hovorca nás ale nepotešil. „Pátranie po vami uvedenej osobe aj naďalej pokračuje. Doposiaľ sa nepodarilo zistiť žiadne relevantné informácie k pohybu, alebo pobytu menovanej,“ odvetil Michal Szeiff, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Potvrdil tak Ľubošove slová, ktorý sa, navyše, domnieva najhoršieho. „Nie je žiadny posun. Môj pocit je, že polícia už v tomto prípade nič nerobí,“ myslí si Ľuboš.

Po trojnásobnej mamičke sa naposledy pátralo 23. marca. Pátracia akcia pod taktovkou Slovenskej pátracej služby prebiehala v Rusovciach, v susednej bratislavskej mestskej časti Čunovo a v ich okolí. Zapojilo sa do nej približne 60 dobrovoľníkov z radu verejnosti, desať členov Slovenskej pátracej služby z Modulu pozemného pátrania a záchrany z Trenčína a Bratislavy. Pomocnú ruku podali aj viaceré dobrovoľnícke záchranárske organizácie a útvary Policajného zboru SR, a to vrátane Poriečneho oddelenia Odboru poriadkovej polície Prezídia PZ. To vykonávalo pátranie na Dunaji. Na hľadanie využili aj pátracích psov, rôznu špeciálnu techniku, vrátane viacerých bezpilotných prostriedkov — dronov a lokalizačného systému na riadenie pátrania v systéme rojníc.

Po žene sa na Ľubošovu žiadosť pátralo aj 2. marca v Rusovciach a Čunove, a to za účasti množstva dobrovoľníkov a hasičov z Rusoviec a Dúbravky.

Nadežda Ondejková z Rusoviec je nezvestná viac ako štyri mesiace. Naposledy ju videli 14. januára v mieste jej trvalého pobytu. Odvtedy o sebe nepodala nijakú správu a miesto jej súčasného pohybu a pobytu nie je známe. Nezvestná je vysoká približne 175 centimetrov, má štíhlu postavu, gaštanovohnedé dlhšie vlasy a zeleno-hnedé oči. Naposledy mala oblečenú čiernu prešívanú bundu, modré rifle a čierne čižmy. Akékoľvek informácie o nezvestnej je možné oznámiť na najbližší policajný útvar, na bezplatnú policajnú linku 158 alebo prostredníctvom sociálnej siete polície.