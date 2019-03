Nadežda je nezvestná viac ako dva mesiace: Manžel chce deťom vrátiť mamu, sobota bude dôležitá

V sobotu o deviatej ráno sa v bratislavskej mestskej časti Rusovce začína ďalšia pátracia akcia po 39-ročnej Nadežde Ondejkovej, matke troch malých detí.

Slovenská pátracia služba sa v tejto nadväznosti opätovne obracia na verejnosť s prosbou o pomoc. Podať pomocnú ruku môžete aj vy. „Pátranie sa bude vykonávať v bratislavských mestských častiach Rusovce a Čunovo. Zraz bude 23. marca 2019 (sobota) o 09. hodine na miestnom úrade v Rusovciach,“ spresnila služba na svojej sociálnej sieti.

Tá zároveň z organizačno-taktického hľadiska žiada viacčlenné kolektívy a organizácie, aby ich informovali o svojej účasti vopred na e-mail: operacne@patracka.sk.

Prosí tiež, aby ľudia zapojení do pátrania neprišli vo vojenských uniformách či tmavých odevoch z dôvodu prehľadnosti v rojnici. Najlepšie by bolo, ak by mal každý zúčastnený na sebe reflexný prvok.

Na snímke je hľadaná Nadežda so svojimi tromi deťmi.

Pátraciu akciu organizuje spolu so službou Nadeždin manžel Ľuboš. Podľa jeho slov pôjde o prečesanie doteraz neprejdených sektorov Rusoviec a Čunova. „Asi posledné, pretože tým pádom bude najbližšie okolie prejdené vďaka pomoci vás všetkých, za čo vám za moju rodinu a všetkých, ktorí nám pomáhajú, patrí veľká vďaka,“ napísal Ľuboš. „Ja budem pokračovať v hľadaní aj naďalej, až kým Naďku nenájdem,“ dodal.



Prípad sa vďaka silnej medializácii dostal do povedomia verejnosti. „Už je to strašne dlhá doba. Dúfam, že sa nájde živá,“ napísala Beáta. „Je to hrozné, že niekto zmizne takto bez stopy, pre mňa nepochopiteľné. Strašne mi je to ľúto,“ okomentovala Jana.

Po žene sa naposledy na Ľubošovu žiadosť pátralo 2. marca v Rusovciach a Čunove, a to za účasti množstva dobrovoľníkov a hasičov z Rusoviec a Dúbravky.

Snímka zachytáva pátraciu akciu z 2. marca 2019.

Prehľadávali sa prevažne lesy, opustené objekty či vodné plochy. Na Dunaji sa pátranie vykonávalo aj v spolupráci s poriečným oddelením Prezídia Policajného zboru. Ťažko dostupný terén a vodná hladina sa prehľadávala aj za využitia bezpilotných prostriedkov – dronov.



Popis hľadanej osoby

Nadežda Ondejková (39) bola naposledy videná 14. januára v Rusovciach, teda v mieste jej trvalého pobytu. Odvtedy o sebe nepodala nijakú informáciu. To, kde sa aktuálne nachádza, nie je známe.

Na nedatovanej snímke je Nadežda Ondejková (39).

Žena je štíhla, 175 centimetrov vysoká, má zeleno-hnedé oči a hnedé vlasy po ramená. V čase zmiznutia mala na sebe oblečenú čiernu prešívanú bundu po stehná, šedočierny nákrčník, pravdepodobne modré rifle a čierne čižmy.

Ak máte akékoľvek informácie o nezvestnej osobe, môžete ich oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo napísať polícii do súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook. Pod Nadeždino zmiznutie sa pravdepodobne podpísala popôrodná depresia.