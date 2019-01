Jana po pôrode zavraždila svojho syna: FOTO Po roku a pol je na slobode, záhadný dôvod?!

BRNO - Tridsaťjedenročná Češka Jana F., ktorá bola odsúdená za vraždu novonarodeného syna na 17 rokov, sa po viac ako roku a pol dostala na slobodu. Žena totiž uspela s odvolaním na Najvyššom súde ČR. Okrem Janinho advokáta to potvrdil i jeho hovorca, ktorý je však na bližšie informácie o tom skúpi.

Jana F. (31) z Plzne sa k vražde svojho novonarodeného syna, za ktorú bola odsúdená vlani v apríli na 17 rokov, nikdy nepriznala.

„Najvyšší súd rozhodoval o odvolaní, ktoré sme podali proti odsudzujúcim rozsudkom Krajského súdu v Plzni a Vrchného súdu v Prahe. Bol som informovaný, že sa vyhovelo nášmu odvolaniu a klientka už bola prepustená z výkonu trestu. Detaily rozhodnutia nepoznám,“ povedal to podľa serveru idnes.cz Janin advokát Vít Zahálka.

Najvyšší súd v Brne, ktorý dôvody prepustenia neoznámil, vo veci rozhodol, v stredu to potvrdil bez bližších informácií i jeho hovorca Petr Tomíček. „Môžem potvrdiť, že senát rozhodol. Viac oznámiť nemôžeme. Zo zákona máme tridsať dní na vypracovanie odôvodnenia, potom spis odošleme na Krajský súd v Plzni,“ doložil Tomíček.

Dosiaľ teda nie je zrejmé, k akým záverom najvyšší súd v kauze zabitého bábätka dospel, a prečo bola žena prepustená na slobodu.

Server pripomína, že tragický prípad začal 23. júla 2017 skoro ráno v kúpeľni bytu v Plzni, kde Jana F. porodila chlapca. „Použila proti nemu hrubé násilie, a to na hlavičku,“ opísala v obžalobe štátna zástupkyňa. Silné stláčanie hlavičky potvrdili i znalci.

Janu však krátko po pôrode v kúpeľni vyrušila matka. Tá na žiadosť rodičky odviezla novorodenca do miestneho babyboxu. Záchranári následne batoľa previezli do nemocnice, kde na druhý deň zomrelo. Príčinou smrti bolo krvácanie do mozgu.

Žena na súde tvrdila, že nič z toho, čo je jej kladené za vinu, neurobila. „Nemám nijakú teóriu, ako sa dieťa mohlo zraniť. Neviem, čo sa mohlo po ceste do babyboxu stať, keď ho tam matka viezla. Nedokážem si predstaviť, čím a ako by sa tie zranenia mohli stať,“ povedala.

Chlapcova babka pri výsluchu uviedla, že išla opatrne a dieťa jej nespadlo. Pretože sa ale necelé tri hodiny po tomto dieťati v rovnakom babyboxe objavil ešte ďalší odložený chlapec, advokát Zahálka argumentoval možnou zámenou novorodencov aj verziou, že k smrteľnému zraneniu dojčaťa mohlo dôjsť v čase, keď bol v starostlivosti zdravotníkov.

Súdy v Plzni aj odvolacie súdy v Prahe však dospeli k záveru, že vinu za smrť chlapca nesie Jana F. Odvolací súd potvrdil 17-ročný trest, ktorý žene vymerali v Plzni. Advokát Zahálka opakovane namietal, že závery súdov sú nesprávne a podal v prospech Jany F. odvolanie ako mimoriadny opravný prostriedok.