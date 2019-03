Veľký PREHĽAD o Slovákoch v Česku: Za desať rokov sa ich počet takmer zdvojnásobil

Slováci sa aj 26 rokov po rozdelení spoločného štátu môžu v Česku cítiť ako doma. Na celom českom území môžu s úradmi, v školách či na súdoch ústne aj písomne ​​ďalej komunikovať vo svojej materčine. Zaručuje im to Európska charta regionálnych a menšinových jazykov, ktorá v ČR platí od marca 2007.

Podľa štatistík v Česku tento rok v januári žilo 116.875 ľudí zo Slovenska, z nich 50.449 trvalo. Na konci roku 2017 bývalo v ČR 111.804 Slovákov a Sloveniek. Pred desiatimi rokmi ich bolo 67.880, z nich 24.444 s trvalým pobytom.

Pobyt a občianstvo

Ak chcú občania EÚ zostať v ČR dlhšie ako 30 dní, majú zájsť na cudzineckú políciu a splniť ohlasovaciu povinnosť. Povolenie na prechodný pobyt je možné získať, ak je človek v ČR vyše tri mesiace. Trvalý pobyt sa udeľuje po piatich rokoch života v Česku. České občianstvo od roku 2001 do roku 2017 získalo 15.136 ľudí zo Slovenska.

Slováci predstavujú po Ukrajincoch druhú najpočetnejšiu skupinu cudzincov v Česku. Tvoria pätinu všetkých ľudí zo zahraničia. Medzi zahraničnými zamestnancami sú ale najpočetnejší, sú to takmer dve pätiny.

Práca

Podľa odhadov ministerstva práce v roku 2017 v Česku malo zamestnanie 177.059 ľudí zo Slovenska. Oproti roku 2004 sa počet zhruba strojnásobil. V roku 2007 pred recesiou inštitúcie a firmy zamestnávali 101.223 Sloveniek a Slovákov. V nasledujúcich krízových rokoch ich ubudlo len mierne. Predkrízovú úroveň množstvo slovenských zamestnancov prekročilo v roku 2011, odvtedy sa počet dvíha.

Študenti

Na českých vysokých školách predvlani študovalo takmer 21.500 mladých zo Slovenska. Vzdelávanie si platilo ale len 99 z nich, ostatní sa na budúce povolanie pripravovali rovnako ako českí študenti zdarma. Najvyšší bol počet slovenských poslucháčov v roku 2011, kedy sa blížil k 24.600. Do tohto roku každoročne rástol, od neho klesá. Aj keď početne slovenských študentov ubúda, ich podiel medzi študujúcimi kvôli nástupu slabších ročníkov a celkovému úbytku uchádzačov rastie.

Podľa zistení štatistického úradu v Česku žijú hlavne mladší ľudia zo Slovenska, prevažne tridsiatnici. Často tu zostávajú po vysokej škole. Tretina slovenských pracovných síl má vysokoškolský titul. Zo skupín cudzincov zarábajú najviac a najviac ich je medzi riadiacimi pracovníkmi a špecialistami.

Sobáše a rozvody

Každoročne tiež pribúda Sloveniek a Slovákov, ktorí v Česku uzatvárajú sobáš. Od roku 2004 do roku 2017 sa v ČR vydalo 10.776 žien zo Slovenska. Celkovo tak tvorili dve pätiny zahraničných neviest. Za rovnaké obdobie sa na českom území oženilo 9731 slovenských mužov, čo je asi štvrtina zahraničných ženíchov. Za 13 sledovaných rokov sa v ČR rozviedlo celkom 2978 slovenských mužov a 2594 žien.

Deti

Medzi rokmi 2004 až 2017 sa v Česku narodilo 5887 detí so slovenských občianstvom. Najviac ich bolo v roku 2017, a to viac než tisícka. Malých Slovákov a Sloveniek tak bolo vôbec prvýkrát viac než narodených detí s ukrajinským či vietnamským občianstvom.

Zdravotná starostlivosť

Zdravotnú starostlivosť v roku 2017 v Česku dostalo 27.925 slovenských občanov. Celkom to stálo 308,3 milióna českých korún (cca 12 milónov eur). Zhruba štvrtina si ošetrovanie hradila z českého zdravotného poistenia, vyšlo to asi na 55,1 milióna korún. Necelá polovica slovenských pacientov mala slovenské poistenie, z ktorého sa poskytlo okolo 203,5 milióna. Viac ako pätina ľudí platila v hotovosti, a to dohromady 40 miliónov korún. Vyše 1100 pacientov nezaplatilo vôbec, činilo to 7,7 milióna.

Pobyt za mrežami

V roku 2017 české súdy odsúdili 1664 ľudí zo Slovenska. Vo väzbe či väzniciach na konci predminulého roka bolo 540 slovenských občanov, z nich 39 žien. V roku 2012 si rozsudok vypočulo 1966 slovenských súdených. Vo väzniciach bolo 554 slovenských občanov, z nich 46 žien.

Nezamestnanosť

ČR má v EÚ najnižšiu nezamestnanosť, ktorá sa pohybuje okolo troch percent. Na Slovensku je to vyše päť percent. V roku 2017 zodpovedalo HDP na obyvateľa v kúpnej sile v Česku 89 percentám priemeru EÚ, na Slovensku 77 percentám. Cenová hladina v Česku i na Slovensku bola na 69 percentách priemeru 28-mičky. Domácnosti v Česku dávali za potraviny niečo cez 16 percent svojich príjmov, na Slovensku vyše 18 percent. Česi utratili vyše štvrtinu príjmu za bývanie, Slováci necelých 24 percent. V Česku chudoba a sociálne vylúčenie ohrozovali asi 12 percent obyvateľov a na Slovensku 16 percent.



Celkový počet ľudí zo Slovenska, počet osôb s trvalým pobytom a počet slovenských zamestnancov v Česku vo vybraných rokoch:

Rok Celkový počet Trvalý pobyt Zamestnanie 2007 67 880 24 444 101 233 2010 71 780 29 073 100 727 2015 101 589 41 739 150 317* 2017 111 804 47 519 177 059*

* kvalifikované odhady