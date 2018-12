Surová bitka v českom nákupnom centre: Muž sa bál, že sa mu neujde rezeň, nečakane zaútočil!

Incident sa stal ešte v septembri. Do radu na jedlo v jednom z karlovarských obchodných centier sa za 61-ročného muža postavil o rok mladší vrstovník. Polícia na sklonku novembra informovala, že útočník bol nájdený a obvinený. Ich hovorkyňa Zuzana Týřová pre iDnes.cz priblížila, že 60-ročný muž mal obavu, že sa mu neujde rezeň, a preto zaútočil. Spočiatku o rok staršieho muža vulgárne urážal, následne ho zozadu viackrát udrel do hlavy.

Zdroj: Getty Images

Napadnutý zákazník to však nenechal tak a zavolal políciu. Vtedy sa agresor zrejme vyľakal a dal sa na útek. No obeť útoku sa mu rozhodla ísť v pätách. K ďalšiemu stretu tak došlo na parkovisku. Muž chel útočníka vyfotiť, aby snímky odovzal mužom zákona. „Keď ho však mladší muž zazrel na parkovisku, prišiel k nemu a chcel od neho telefón. Napadnutý to odmietol a muž ho začal opäť fyzicky napádať. Zrazil ho na zem, kde ho s väčšou intenzitou niekoľkokrát kopol do chrbta, do zátylku, do tváre. Potom mu mobilný telefón vzal a z miesta odišiel,“ opisuje incident Týřová.

Zranený muž skončil v starostlivosti lekárov. Pokiaľ ide o útočníka, toho karlovarskí kriminalisti obvinili z lúpeže a výtržníctva. Vo väzení môže stráviť až na desať rokov svojho života.