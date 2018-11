Miroslav dostal za týranie partnerky dva roky: Exmanželka prehovorila o pekle, strachu sa stále nezbavila

Vulgárne nadávky, ponižovanie, vyhrážky smrťou aj fyzické napadnutia. Za stenami spoločnej domácnosti v Banskej Štiavnici sa odohrávalo peklo. Obeťou bola dnes 61-ročná žena, ktorá napokon nabrala odvahu konať.

Podľa jej slov bolo posledných sedem rokov neznesiteľnými. Prvé udanie padlo v roku 2016. „Po toľkých rokoch, kým človek naberie odvahu, a potom nasleduje to sklamanie, keď dostane tak nízky trest,“ reagovala na dva roky za mrežami, ktoré jej expartnerovi 6. novembra potvrdil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici. Rozhodnutie je právoplatné.

Trest sa mu zdal prísny

Miroslav týranie manželky pred súdom dokonca priznal, ale odvolal sa, lebo trest sa mu zdal neprimerane prísny. Pretože doteraz nebol odsúdený, požadoval podmienečný trest. Krajský súd mu nevyhovel a prvostupňový verdikt potvrdil. Predseda hneď nariadil aj výkon trestu.

Miroslav považoval trest za príliš prísny. Zdroj: gettyimages.com

Muž na súde v Žiari nad Hronom uviedol, že takmer päť mesiacov, od novembra minulého roku až do 4. apríla tohto roku atakoval svoju manželku. Škrtil ju a bil po tvári s tým, „že si ju odsedí a skôr sa on vráti z basy ako ona z nemocnice.“

Vždy to robil pod vplyvom alkoholu a znalec konštatoval, že Miroslav je závislý od tejto návykovej látky, hoci ten to odmieta. Preto súd okrem nepodmienečného trestu uložil Miroslavovi aj povinnosť absolvovať protialkoholickú liečbu ambulantnou formou. Podľa jeho bývalej partnerky to však nepomôže, aj keď by bola rada, ak by si uvedomil, akú bolesť ich rodine spôsoboval.

42 rokov v jednej domácnosti

Dnes už rozvedená dvojica spoločne vychovávala deti a v jednej domácnosti žili 42 rokov. Mirova bývalá manželka priznala, že o tom, čo sa dialo, sa jej hovorí ťažko. Isté však je, že významnú úlohu zohrával v celom prípade práve už spomínaný alkohol. Žena, ktorá nechcela byť menovaná, však v tomto prípade zdôraznila slovo, "aj" alkohol.

Okrem návykovej látky totiž podľa nej ku všetkému prispela aj povaha jej dlhoročného partnera. Práve preto si myslí, že pobyt v chládku nič nezmení. „Takej povahe, akou je on, to nepomôže. Bol dominantná osoba, podľa neho som urazila jeho ego a tým pádom si myslím, že to nepomôže. Možno práveže dostane ešte viac povzbudenia od jeho spoluväzňov,“ skonštatovala.

Strach z budúcnosti

Čo však podľa exmanželky vyprovokovalo bezcitné konanie jej partnera? „Žiarlil, potom si vypil, potom s ničím nesúhlasil, nič mu nebolo dobré. A tak to bolo celý život,“ uviedla.

Teraz si však kladie otázku, prečo Miroslav dostal len dvojročný trest. Ako uviedla, slovenské súdy ju jednoducho sklamali. Napriek tomu priznala, že to, že je Miroslav v chládku, je pre ňu aspoň na čas úľavou.

Aj keď dvojica má už za sebou rozvod, o tom, čo sa stane s ich spoločným majetkom, sa ešte nerozhodovalo. Aj preto sa exmanželka bojí, čo bude, ak by sa Miroslav vrátil domov. A to sa v prípade jeho dobrého správania môže stať skôr, než o dva roky. Môže totiž požiadať o prepustenie na podmienku.

Miroslav si trest odpyká v ústave s minimálnym stupňom stráženia, lebo nebol doteraz trestaný. Od 5. apríla je vo väzbe a to sa mu započítava do výkonu trestu.