POZOR Slovensko čaká dvojité zdraženie cigariet: Fajčiari, do mája si radšej odvyknite!

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská povedala, že cieľom zavedenia novej smernice je obmedziť čierny trh. „Sľubujeme si od toho jasnejšiu vysledovateľnosť tabakových výrobkov. Takže by sme mohli obmedziť čierny trh,“ uviedla ministerka pre Tv JOJ.

Zdroj: Getty Images

Róbert Ochaba z Úradu verejného zdravotníctva tvrdí, že každá škatuľka a balenie dostanú vlastný identifikovateľný kód, podľa ktorého bude možné trasu tabakového výrobku vystopovať až do poslednej trafiky. „Zavádzajú sa prvky, ktoré majú zvýšiť sledovateľnosť tabakových výrobkov a na úrovni bezpečnostného prvku a jedinečného identifikátora,“ vysvetlil Ochaba, podľa ktorého je cena za cigarety nateraz otázna. „Predstavovalo by to veľkú záťaž aj pre pašeráka, aby to vedel umiestniť na trh. A keby to aj chcel umiesniť na trh, tak riziko pre predajcu je obrovské,“ doplnil.

Zdroj: Getty Images

Dosiaľ ale nie je známe, kto a za koľko bude ochranné prvky vyrábať. „Považujeme za dôležité, aby systém, ktorý sa chystá bol čo najjednoduchší pre výrobcov, ale aj pre samotný trh,“ uviedol Martin Jaroš z JTI Slovensko s tým, že veľmi záleží na tom, ako sa nastaví cena za jedinečné kódy. Keďže ju stále nikto nepozná, nevedia si nastaviť ani biznis modely.

Ťažko odhadnúť, či sa to prejaví 1 alebo 5 centami na škatuľke, dodal Jaroš. „Na druhej strane je tu ročná lehota na to, aby si priemysle nastavil systémy a vedel nové povinnosti povinnosti splniť,“ dodal Ochaba.