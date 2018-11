Čaká nás mimoriadne teplá zima: FOTO November prepíše históriu, klimatológ vidí obrovskú hrozbu!

Pre Topky.sk to uviedol slovenský klimatológ, ktorý zároveň vysvetlil, že v súčasnosti nemožno predpovedať, kedy príde výrazné ochladenie. Aktuálne zažívame možno najteplejší november v histórii meteorologických pozorovaní na Slovensku. „V takom prípade by sa to týkalo aj celej jesene a možno aj celého roka 2018. Už jar bola historicky najteplejšia, leto bolo prvé až piate najteplejšie. Mimoriadne teplé počasie spôsobuje predovšetkým pretrvávajúce prúdenie teplého vzduchu od juhu, no z dlhodobého hľadiska je spôsobené všeobecným zvyšovaním teploty na celej Zemi,“ obáva sa klimatológ.

Odchýlky od dlhodobého priemeru 1981-2010 v Európe na začiatku novembra. Zdroj: Weatherbell.com

Keďže bolo na začiatku tretieho jesenného mesiaca mimoriadne teplé počasie, výrazné ochladenie je v nedohľadne. O niečo chladnejšie ale môže byť len na miestach, kde sa vyskytnú ranné hmly a teplotná inverzia. „Už koncom októbra začal do našej oblasti prúdiť zo severnej Afriky veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. Pritom prognostické modely pôvodne predpokladali, že k nám na konci októbra vtrhne zima. No ochladilo sa len na krátky čas a nevýrazne, ochladenie bolo krátko po 20. októbri citeľné len na horách severného Slovenska,“ uviedol Matejovič.

Predpokladané teplotné odchýlky do polovice novembra. Zdroj: Xmaps.org

Veľmi teplé počasie s krátkymi prestávkami však trvá už od apríla. Letný polrok (apríl až september) prekonal o 1 stupeň doterajší rekord z roku 2009.

Najväčšie kladné teplotné odchýlky sa vyskytli v strednej a juhovýchodnej Európe, kde dosiahli hodnoty +8 až +12 stupňov Celzia od dlhodobého priemeru.

V piatok bude naďalej teplo

Bude prevažne polojasno, prechodne až oblačno, v nižších polohách sa v noci a dopoludnia miestami, môže tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele udrží po celý deň. Ojedinele aj mrholenie. Bude naďalej teplo. Najnižšia nočná teplota 4 až -1 stupeň, na západe 9 až 4 stupne. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, pri celodennej hmle a nízkej oblačnosti 7 až 12 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň na západe juhovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 25 kilometrov za hodinu.

V sobotu sa mierne ochladí

Oblačno až zamračené, miestami aj hmlisto. Ojedinele môže mrholiť. V priebehu dňa sa miestami vyskytne zmenšená oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 5 až 0, na juhozápade okolo 7 stupňov. Najvyššia denná teplota 9 až 14, pri zmenšenej oblačnosti okolo 16 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade a cez deň postupne aj inde juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h.

V nedeľu môže aj spŕchnuť

Polojasno až oblačno, v nižších polohách miestami až zamračené a hmlisto. Ojedinele môže spŕchnuť alebo mrholiť. Najnižšia nočná teplota 5 až 0, na západe okolo 7 stupňov. Najvyššia denná teplota 10 až 16 stupňov, pri dlhšie trvajúcej hmle aj chladnejšie.