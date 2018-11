Nathaniel (8) vám posiela VIDEO: Kvôli našim lekárom je z neho polovičný invalid, pokrok v prípade

Nathaniel Sloboda

Zdroj: Alexandra Slobodová

BRATISLAVA - Ak by pred ôsmimi rokmi lekári v Trnave neprehliadli, že v tom čase sedemmesačný Nathaniel Sloboda trpí ochorením, ktoré zvyčajne postihuje deti do prvého roka života, dnes by bol zdravý. Po tom, čo zhruba pred dvomi mesiacmi Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uznal, že Fakultná nemocnica Trnava porušila zákon o zdravotnej starostlivosti, chlapčekovi pomohli médiá. Vám, našim čitateľom, Nathy z celého srdca ďakuje.