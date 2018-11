Ďalší útok hada v Prahe: Chovateľa uštipla vretenica, šokujúci nález v jeho byte!

HOLEŠOVICE - Vretenica rožkatá, najnebezpečnejší európsky had, v sobotu uštipla staršieho muža, ktorý ju legálne choval v byte v pražských Holešoviciach. Nehoda sa stala počas neopatrnej manipulácie v teráriu. Muž dostal v nemocnici protilátku, ktorá zabrala. Situácia sa však môže skomplikovať, tvrdí hovorca nemocnice.

„V sobotu podvečer sme vyrazili na ulicu Jankovcova v Prahe 7. Bolo nám oznámené, že had uštipol muža v jeho byte,“ priblížil pre iDnes.cz hovorca pražskej polície Jan Daněk. Had podľa doterajších informácií uštipol svojho majiteľa do prsta na ruke.

„V byte sa nachádzali ďalšie osoby, ktoré poskytli mužovi prvú pomoc, následne na miesto prišla záchranná služba, ktorá si muža prevzala do svojej starostlivosti. Potom bol prevezený do nemocnice na Karlovo námestie,“ doplnil policajný hovorca.

Zdroj: Getty Images

Strážcovia zákona nehnuteľnosť zaistili a zavolali herpetológa – odborníka, ktorý skúma plazy a obojživelníky. Ten však v byte zaistil ďalších 7 plazov a gekona.

Televízia Nova uvádza, že zraneným má údajne byť známy herpetológ Jiří Halaš. Túto informáciu ale Daněk nepotvrdil.

Hovorca Všeobecnej fakultnej nemocnice Filip Brož povedal, že pacient je už pri vedomí. Dostal protilátku, ktorá zabrala. „Je ale potrebné povedať, že to nie je len o tom pichnúť protilátku a čakať, kým zaberie,“ dodal Brož s tým, že síce je už starší muž mimo ohrozenia života, no nemožno vylúčiť, že nastanú komplikácie.