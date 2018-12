V tejto krajine žijú najnebezpečnejšie zvieratá sveta: Prekvapivý najsmrteľnejší zabijak

Ilustračné foto

Zdroj: pixabay.com

SYDNEY - Kone a kravy zabíjajú viac Austrálčanov ako žraloky, krokodíly, hady a pavúky dohromady. Vyplýva to z údajov Austrálskeho štatistického úradu (ABS), o ktorých informoval spravodajský server The New Daily.