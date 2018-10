ZÁBERY z odchytu mamby: Zamestnanec zoo chytal jedovatého hada holými rukami, odborník zasiahol

Česká polícia informovala, že v piatok o 17. hodine bolo na linku 158 prijaté hlásenie o tom, že plaz bol videný v korune stromu v záhradkárskej oblasti neďaleko domu v pražskej štvrti Hlubočepy, odkiaľ zmizol.

Mamba zelená vo faunaboxe. Zdroj: Youtube/Týdeník Policie

Video z úspešného odchytu smrteľne jedovatej mamby zelenej, na ktorom sa podieľali kriminalisti, ktorí zaistili priestor a privolali odborníkov na odchyt i muži zákona z útvaru Pohotovostnej motorizovanej jednotky, zverejnila česká polícia.

Bytový dom, z ktorého plaz zmizol. Zdroj: Youtube/Týdeník Policie

Našťastie, krátko po 18. hodine sa podarilo plaza chytiť a umiestniť do faunaboxu. Následne bol premiestnený do terária.

Evakuovaní obyvatelia bytového domu, z ktorého had zmizol, sa mohli ešte v ten večer vrátiť späť do svojich domov.

Jan Masopust sa snažil odchytiť hada s holými rukami a metlou. Zdroj: Youtube/Týdeník Policie

Šokujúce však je, že predtým, než na miesto dorazil privolaný herpetológ Tomáš Bublík – odborník, ktorý skúma plazy a obojživelníky, sa smrteľne jedovatého hada pokúšal holými rukami chytiť starší muž s metlou, ktorý je pracovník pražskej zoo.

Medzi mužmi vznikla nepríjemná konfrontácia. Podľa tvrdenia riaditeľa pražskej zoo Miroslava Bobka, spomínaný zamestnanec Jan Masopust v minulosti pracoval v odchytovej službe a na miesto ho priviezla polícia.

„Sláva! Mamba bola nájdená! A odchytená! Zo stromu ju dal dolu náš dlhoročný zamestnanec, pán Masopust,“ napísal sa Facebooku riaditeľ českej zoo.

Zdroj: Youtube/Týdeník Policie

Bol to však Bublík, ktorý mal nasadené špeciálne rukavice a mambu okamžite odchytil.

„Had mi neprišiel extrémne vychudnutý, podľa mňa bol v poriadku. Sedel na strome asi vo výške dvoch metrov, 2,5 metra. Medzi stromom a kríkom bol malý múrik. Zo stromu som hada podobral tou metlou, ktorú som si požičal od majiteľa chatky. Na metle som hada presunul cez ten plot a on sa zaplietol do tej bazy. Tak som mambu chytil za chvost, podobral som ju znovu, aby som ju vyplietol a dostal na voľný priestor. Ona zišla dolu, ja som chvost pustil. Medzi ňou a mnou bola veľká kopa krovia a starých polien, do ktorých sa snažila ukryť. Snažil som sa ju vyhnať, aby sa dostala do voľného priestoru. Metlou som ju ľahko pritlačil a snažil som sa ju chytiť za hlavičku, čo sa ale nepodarilo, pretože tlak (metly) bol malý. Vycúvala spod metly a medzitým prišiel ten pán, (Tomáš Bublík, pozn. red.) zareval, čo sa tam oháňate s metlou, chytil ju, dal ju do krabice a odišiel preč. To je všetko,“ opísal priebeh odchytu Jan Masopust pre TN Nova.

Vynára sa otázka, prečo nemal pracovník zoo, ktorého na miesto priviezla polícia, potrebné vybavenie na odchyt plaza. „Aj keď na tom s políciou a odchytovou službou spolupracujem už niekedy od 90. rokov, tak ja som bol nachystaný, že večer cestujem do južných Čiech. Do toho mi volala polícia, že v priebehu chvíle po mňa prídu, tak ja som nemal čas ani žiadne odborné pomôcky zháňať,“ argumentuje Masopust, ktorého sa zastal aj riaditeľ Bobek.

Aj podľa neho bol Masopust privolaný na miesto na poslednú chvíľu. „Ak sa ho dnes (6. októbra, pozn. red.) pán Bublík, ktorý ešte včera tvrdil, že mamba je na 90 percent mŕtva, pokúša očierňovať, je to od neho prinajmenšom hlúpe,“ napísal Bobek.

Herpetológ Tomáš Bublík mal nasadené špeciálne rukavice. Zdroj: Youtube/Týdeník Policie

K situácii sa neskôr vyjadril aj herpetológ Bublík, ktorý ľudí vyzýva, aby si na základe záberov urobili svoj vlastný názor, ktorý z nich jedovatého plaza odchytil.

Zdroj: Youtube/Týdeník Policie

„Mamba bola pred mojím príchodom na tom kríku. Podľa pani, ktorá ju našla, ležala mamba na vetve a nehýbala sa, nerobila rýchle pohyby. Pani s manželom ju len sledovala a čakala na príchod polície, čo je to najlepšie, čo mohla urobiť. Odborník s metlou ju tým zmetákom zhodil z vetvy vo výške ramien, čím ju logicky vystresoval a mamba sa dala na útek. Až v tej chvíli som dorazil na miesto,“ opísal.

Zdroj: Youtube/Týdeník Policie

Mambu zelenú, po ktorej sa v českej metropole pátralo po jej večernom úniku z 2. októbra z bytu v pražskej mestskej časti Hlubočepy, si v piatok všimla v záhradkárskej osade asi 200 metrov od dejiska úteku jedna z obyvateliek. Uštipnutej majiteľke bol podaný protijed, no napriek tomu, že jej zabral tak, ako mal, je stále v umelom spánku, potvrdil to hovorca Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe Filip Brož.