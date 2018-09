Slovenská hanba vo Vietname: Syna bohatého podnikateľa chytili pri sexe s chlapcom (13)

BRATISLAVA/HANOJ - Slováka Romana (33) odsúdili tento týždeň vo vietnamskom Hanoji na tri roky za mrežami za sexuálny styk s maloletých chlapcom. Po odpykaní si trestu by mal byť deportovaný späť do vlasti. Mladíka údajne prichytili priamo pri čine, keď mal pohlavný styk s dieťaťom. Podľa portálu scmp.com ide o syna Štefana Zmajkoviča. Firma BTG Holdings, za ktorou tento podnikateľ stojí, mala realizovať miliónový projekt výstavby vôbec prvej superkritickej tepelnej elektrárne vo Vietname.

Roman bol prvou osobou, ktorú stíhali podľa nového vietnamského zákona o pedofílii. Maximálny možný trest predstavoval 15 rokov odňatia slobody, dostal tri roky.

Podľa prokuratúry Slovák prišiel do Vietnamu na turistické víza koncom minulého roka, no aj po uplynutí ich platnosti zostal v krajine. Keď vedel trochu po vietnamsky, vymyslel si prezývku a zoznamoval sa s mladými chlapcami, ktorým platil za sex.

Zdroj: FB/Roman Z.

Na prvom stretnutí zaplatil 300-tisíc dongov (cca 11 eur), na ďalších stretnutiach 500-tisíc dongov (cca 18,5 eur) a potom sa im pokúsil dať milión dongov (cca 37 eur) za mlčanlivosť. V máji polícia Romana prichytila pri sexe s 13-ročným chlapcom v hoteli v okrese Hoan Kiem. Jeho obeť odmietla lekársku prehliadku aj prípadnú liečbu, no od Slováka požadovala za duševnú a fyzickú ujmu 105 miliónov dongov (cca 3900 eur).

Zdroj: FB/Roman Z.

"Roman dostal pomerne krátky trest. Tri roky. Možno by šiel do väzenia na dlhšie, ak by polícia mala vyhlásenia od viacerých jeho obetí," uviedol Do Duy Vi, líder mimovládnej organizácie Blue Dragon Children’s Foundation, ktorá pracuje s rizikovou mládežou v Hanoji.

Zneužívanie detí vo Vietname je podľa Organizácie Spojených národov vážnym problémom a približne jedno zo štyroch detí v krajine je jeho obeťou. V priemere sa však každoročne nahlási iba 1300 prípadov.

Starý zákon neuznával zneužívanie chlapcov vo veľkej miere kvôli heteronormatívnej definícii pohlavia vo Vietname. Sex bol definovaný iba ako akt medzi mužom a ženou. To znamená, že ak muž zneužil mladé dievča, chránil obeť zákon. Ak muž zneužil mladého chlapca, nebolo to technicky nezákonné. Očakáva sa, že nová právna norma poskytne prokurátorom možnosť žiadať prísnejšie tresty za zneužívanie detí.

Zdroj: FB/Roman Z.

Portál scmp.com tvrdí, že Roman pracoval pre svojho otca Štefana Zmajkoviča, prezidenta spoločnosti BTG Holdings. Len šesť mesiacov pred zatknutím syna sa však firma akosi "vyparila" z Vietnamu. Podľa Vietnam Investment Review mala podpísanú dohodu vo výške 500 miliónov amerických dolárov na výstavbu veľkého priemyselného komplexu v provincii Hoa Binh, ktorá zahŕňala český pivovar, elektráreň, mestskú štvrť, nemocnicu a školu, no to je, zdá sa, minulosťou. Hospodárske noviny už v apríli minulého roka písali o tom, že spoločnosť je v existenčných problémoch.