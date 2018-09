Ďalšie pojednávanie so Sátorovcami: Krvavé svedectvo hrobára Horvátha

Matka Ľudovíta Sátora i dcéra jednej z obetí svoje svedectvo ako poškodené vyslovili prostredníctvom tlmočníka z maďarského jazyka. Obe svedkyne priznali, že o trestnej činnosti svojich príbuzných nevedeli. Matke jeden z obžalovaných koncom roku 2010 povedal, že Sátora zastrelili, ale nepovedal kto, ani kde. O tom, že syn stál na čele zločineckej skupiny, sa dozvedela až po prvom pojednávaní od svojho vnuka, ktorý sa na ňom zúčastnil.

Viacerých z obžalovaných poznala, lebo syna navštevovali. Dcéra Gellerta L. nevedela, že jej otec podnikal. Podľa obžaloby ho však zavraždili ako bieleho koňa, aby nemohol vypovedať o podvodoch skupiny s DPH. Takmer tri hodiny vypovedal popoludní Lehel Horváth, ktorého v tejto veci neobžalovali. Je stíhaný v inej záležitosti a bol na slobode, ale dostal sa do väzby, pretože napadol manželku. Rozsiahlu výpoveď predniesol v slovenčine, hoci je maďarskej národnosti.

Lehela Horvátha označili samotní členovia skupiny za hrobára, pretože na jeho pozemku v areáli bývalého družstva v Čótfe zakopával obete gangu. Povedal, že bol svedkom vývoja skupiny sátorovci v Dunajskej Strede. Najprv ju viedol Milan Sipos, ale po jeho vražde začal skupine šéfovať Sátor a po ňom hlavnou postavou bol Andor Reisz. Ten bol Horváthov dobrý kamarát a údajne sa chválil, že cez obžalovaného expolicajta Borisa D. všetko vybaví. Skupina súperila o priestor s gangom Pápayovcov, ktorí v marci 1999 zahynuli v bare Fontána a strelcov si objednal Sátor.

Horváth potom pomáhal obžalovaným Františkovi Z. a Kristiánovi K. usmrtiť Sátora, lebo obaja mali obavy o svoje životy. Horváth vypovedal, že v decembri 2010 Sátora zastrelil na farme v Čótfe on, hoci bolo dohodnuté, že to urobí Kristián K. Ten sa však pred útokom schoval do krovia. Nahé telo Sátora potom uložili do jamy, ktorú vyhĺbil Horváth s pomocou bagra. Neskôr z obáv, že by polícia mohla pozostatky Sátora nájsť, telo vykopali a opakovane premiestnili inde a doteraz sa nenašlo.

Svedok Horváth tiež popísal vraždu Andora Reisza, ktorého v novembri 2006 zastrelil sám Sátor v areáli Horváthovej slepačej farmy. Telo potom vytiahli na trojnožku, používanú pri zabíjačkach a rozporciovali. Obžalovaný Kristián K. podľa svedka zavraždenému odrezal pohlavný úd, pretože mal pomer s jeho ženou. Hrobár povedal, že mäkké časti tela pomleli a vysypali do Malého Dunaja. Veľké kosti a iné časti chceli najprv spáliť, ale neskôr zakopali na poli za areálom farmy. Horváth priznal, že s Andorom Reiszom boli kamaráti od detstva. Keď mu Sátor a Kristián K. prišli oznámiť, čo chcú s Andorom urobiť, myslel si, že ho len skúšajú, či mu to prezradí. Horváth to kamarátovi nepovedal, lebo mal obavy o životy svojich siedmich detí.

Pojednávanie sa vedie proti ôsmim obžalovaným, z nich dvaja sú na slobode, ostatní vo väzbe. Väčšine z nich prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry kladie za vinu trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Už na prvom pojednávaní v máji sa ku skutkom podľa obžaloby priznal 43-ročný Zsolt N., zvaný Čonty a jeho kamarát 46-ročný Juraj B., zvaný Bugi. Čiastočné priznanie vyslovil aj Kristián K., ale iba v tom, že bol členom zločineckej skupiny, v ďalších troch bodoch obžaloby sa cíti nevinný. Obžalovaný bývalý policajt Boris D. vinu popiera a tvrdí, že sátorovcov poznal iba zo služobnej činnosti kriminalistu. Proces je bez účasti Čontyho, ktorý požiadal, aby sa konalo v jeho neprítomnosti.

Skupina páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj na iných miestach na území Slovenska a Maďarska od roku 1999 až do roku 2010. Pojednávanie pokračuje v piatok 7. septembra pokračovaním výsluchu Lehela Horvátha.