Proces so sátorovcami pokračuje: Na súde dnes ako svedok vypovedal člen piťovcov

BANSKÁ BYSTRICA – Na osem rokov odsúdený člen piešťanskej skupiny tzv. piťovci dva Róbert Bíly dnes vypovedal na pojednávaní so zločineckou skupinou zvanou sátorovci.

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici povedal, že pozná všetkých obžalovaných, i to, ako so skupinou spolupracoval. Bíleho eskortovali na pojednávanie z väzenia, kde si odpykáva trest osem rokov odňatia slobody, ktorý dostal po dohode s prokurátorom. Proces so sátorovcami sa koná za prísnych bezpečnostných opatrení v Ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici.

Bíly povedal, že pozná všetkých obžalovaných a stretol sa aj s nebohým bossom Ľudovítom Sátorom a jeho zástupcom Andorom Reiszom. Podľa neho skupina mala kontakty s policajtmi a dávala im odmeny. Predovšetkým Reisz bol v kontakte s obžalovaným expolicajtom Borisom D. Reisz mal vraj samostatný telefón s jediným číslom na Borisa D., bez uvedenia jeho mena. Podľa Bíleho Boris D. bol aj na Reiszovej jachte v Chorvátsku a prostredníctvom neho sa skupina i expolicajt vzájomne informovali.

Bíly na žiadosť sátorovcov figuroval aj pri pokuse diskreditovať bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka a voči vtedajšiemu prvému policajnému viceprezidentovi nepravdivo vypovedal. Dôvodom krivého obvinenia bolo, že Spišiakovou zásluhou bol odvolaný funkcionár Úradu boja proti organizovanej kriminalite Boris D., ktorý je v súčasnosti obžalovaný spolu so sátorovcami, lebo im dodával informácie. Bíly priznal, že okrem skupiny piťovci dva pôsobil aj v gangu sýkorovcov. Na otázku expolicajtovho obhajcu povedal, že v súčasnosti ako svedok vypovedá v štyroch veciach.

Pojednávanie sa vedie proti ôsmim obžalovaným, z nich dvaja sú na slobode, ostatní vo väzbe. Väčšine z nich prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry kladie za vinu trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Už na prvom pojednávaní v máji sa ku skutkom podľa obžaloby priznal iba 43-ročný Zsolt N., zvaný Čonty, a jeho kamarát 46-ročný Juraj B., zvaný Bugi.

Čiastočné priznanie vyslovil aj Kristián K, ale iba v tom, že bol členom zločineckej skupiny, v ďalších troch bodoch obžaloby sa cíti nevinný. Medzi obžalovanými je aj bývalý policajt Boris D. Ten vinu popiera a tvrdí, že sátorovcov poznal iba zo služobnej činnosti kriminalistu. Proces prebieha bez účasti Čontyho, ktorý požiadal, aby sa konalo v jeho neprítomnosti. Skupina páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj na iných miestach na území Slovenska a Maďarska od roku 1999 až do roku 2010.

Sátora zavraždili v decembri 2010 na farme Lehela Horvátha v Čótfe. Jeho telo členovia gangu opakovane premiestňovali, aby ho polícia nenašla. Sátorovci súperili o priestor s gangom pápayovcov, ktorí v marci 1999 zahynuli v bare Fontána. Strelcov si mal objednať Ľudovít Sátor. Pojednávanie so sátorovcami pokračuje výsluchom ďalších svedkov začiatkom decembra. Rozsudok sa neočakáva a možno predpokladať, že prokurátor i obhajoba navrhnú ďalšie dôkazy.