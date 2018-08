Policajtom poriadne zavarila sporo odetá sexica: Za túto dráždivú FOTO sa musia kajať!

PRAHA - Polícia sa v ostatnom období viac priblížila verejnosti. Dôkazom toho sú aj profily na sociálnych sieťach, prostredníctvom ktorých komunikujú s občanmi, resp. prezentujú svoju prácu. Všetko by bolo v poriadku, až pokým správca stránky v snahe zavtipkovať alebo sa čo najviac priblížiť "obyčajnému ľudu" poriadne neprestrelí. Pozrite sa, čo sa podarilo pražským mestským policajtom.

V stredu zverejnila Mestská polícia hlavného mesta Prahy na facebooku fotografiu policajta za volantom a ženy, ako na neho hľadí opierajúc sa o služobné vozidlo. Nebolo by na tom nič až tak zvláštne, keby mala blondíka na sebe viac odevu. V topánočnách na podpätku, v sexi čipkovanej spodnej bielizni, vo vyzývavej polohe očividne s mestským policajotom koketuje. "Ahoj chlapci, máte tu niekde v Prahe 7 náborové oddelenie?" stojí v statuse pod fotografiou. "Pre tých, čo v tejto fotke hľadajú iný význam, foto sme dostali priamo od strážnikov z Prahy 7 pre spestrenie horúcich letných dní a nejde o nábor," vysvetlili mestskí policajti, pričom nechýbali smajlíky.

Pod zverejneným statusom sa razom rozpútala vášnivá diskusia. Veľa používateľov obrázok kritizovalo, že na oficiálny profil mestskej polície podobné fotografie nepatria. Ostrá kritika neutíchala, administrátor sa preto rozhodol status stiahnuť. Pražskí mestskí policajti uznali, že to s fotografiou prepískli a verejne sa ospravedlnili: "Vzhľadom k mylnej interpretácii príspevku, ktorého zámerom nebolo nikoho poškodiť alebo diskriminovať, rozhodli sme sa pre jeho stiahnutie. Pokiaľ sme sa kohokoľvek dotkli, spravedlňujeme sa. Veľmi nás mrzí, aké negatívne reakcie celá záležitosť vyvolala," napísali na sociálnu sieť.

Status s fotografiou vysmiateho policajta a obnaženej ženy už na profile mestskej polície nenájdete. Pod ospravedlňujúci príspevok teraz pribúdajú opäť komentáre. Situácia sa ale obrátila a diskutujúci fotografiu bránia so slovami, že "sa konečne objavilo niečo iné, než vraždy, opilstvo a výtržnosti." Naďa napísala: "Nemáte sa za čo ospravedlňovať. Ľudia sa berú príliš vážne a predovšetkým dámy, ktoré žiarlia na vzhľad dotyčnej slečny. To, že sa na ňu strážnik usmieva, je úplne v poriadku. Keby reagoval inak, bol by divný. Ľudia, spamätajte sa."

Aj v tomto prípade platí, koľko ľudí, toľko chutí. No je na pováženie, či podobné fotografie na oficiálnu stránku mestskej organizácie patria.