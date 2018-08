Ženáč (42) si chcel užiť, touto SELFIE lákal ženy: Ale ten detail v pozadí, FUJ, nehanbíš sa?!

Štyridsaťdvaročnému Írovi si chcel spestriť večer bez manželky tým, že si užije s inou ženou. Spravil si teda selfie pred zrkadlom, ktorým chcel nalákať potenciálne záujemkyne. Pod fotkou, na ktorej predvádza štíhle brucho, píše o tom, ako by si rád s neznámou pokecal pri fľaši vína či piva. Nezabudol ešte uviesť, že sa nachádza v severnom Dubline a všetko ostatné je pre neho veľmi riskantné, pretože je ženatý. Predtým, ako zavesil fotku na zoznamku, mu však uniklo, že v pozadí vidno košík pre bábätká.

My mate came across this tinder profile tonight. Extra Douchebag points for the Moses basket in the background pic.twitter.com/iZ9u255Ksl