Polícia to opäť prehnala: FOTO Status, ktorý vyvoláva nenávisť a predsudky

BRATISLAVA - Hoci nikto nemôže spochybniť fakt, že Polícia Slovenskej republiky svojou aktivitou na sociálnej sieti pomáha ľuďom, správca stránky to občas poriadne preženie. Inak to nebolo ani pri poslednom príspevku, v ktorom informoval o zadržaní Čecha, ktorý mal pri sebe drogy. Admin stránky v domnení, že to bude vtipné, použil vskutku nevhodnú ilustračnú fotku, ktorá je nielen že nevhodná, ale podnecuje aj k nenávisti a predsudkom.