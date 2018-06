Zadržaní autičkári, ktorých v sobotu zadržala NAKA, pôjdu do väzby

,,U všetkých piatich zadržaných boli splnené všetky formálne aj materiálne podmienky na to, aby bolo návrhu Krajskej prokuratúry Trnava na vzatie do predbežnej väzby vyhovené,“ informovala hovorkyňa trnavského súdu Jana Kondákorová. Účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej osoby na území Slovenskej republiky, kým štát, ktorý má záujem na jej vydaní, nepredloží originál Európskeho zatýkacieho rozkazu. Krajský súd v Trnave zatiaľ nerozhodoval o vydaní na trestné konanie do Českej republiky. Príslušníci NAKA vozili zadržaných na súd po jednom od obeda až do neskorého popoludnia, rozhodovanie trvalo päť hodín.

Podľa informácií polície sa zadržané osoby dlhodobo dopúšťali závažnej majetkovej trestnej činnosti. ,,Národná protizločinecká jednotka NAKA na prípade pracovala spoločne s kolegami z Polície ČR od roku 2017, pričom na území SR boli v tejto veci vykonané viaceré domové prehliadky a prehliadky iných priestorov,“ informovala polícia. Piati muži sa špecializovali v zahraničí na krádeže luxusných áut a inú majetkovú trestnú činnosť. Problémy so zákonom mali už aj v minulosti.