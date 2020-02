Má ľudstvo ešte nádej? Koronavírus vraj nakazí 70 percent ľudstva, Američania však už testujú vakcínu

Prvú šaržu experimentálnej vakcíny mRna-1273 odoslala Moderna do Národného ústavu pre alergie a infekčné choroby (Niaid), aby začala s fázou jeden klinického skúšania na malom počte ľudí. Oznámila to aj na svojej webovej stránke.



Epidemiológ Harvardskej univerzity Marc Lipsitch však predpovedá, že koronavírusa do jedného roka nakazí 40 až 70 percent ľudstva.objasňuje Lipsitch,To je dôvod, prečo si nemyslí, že vírus možno zastaviť. Vírusy ako SARS, MERS a vtáčia chrípka boli čiastočne zastavené, ale boli intenzívnejšie a mali vyššiu mieru úmrtnosti. Inými slovami, ak ste boli nakazení vírusom, ktorý spôsobil SARS, zistilo sa to rýchlo. Súčasný koronavírus známy ako COVID-19 môže byť asymptomatický alebo prinajmenšom veľmi mierny, je tu preto možnosť, že ľudia ho prekonajú bez povšimnutia. Nevýhodou však je, že je ťažšie ho vysledovať a predchádzať mu. Je podobný chrípke, ktorá môže byť aj smrteľná, ale často prechádza bez toho, aby infikovaná osoba vyhľadala lekársku starostlivosť.Koronavírus je, ktorá by mohla zabiť až 80 miliónov ľudí. Vedci už dávnejšie varovali pred neznámym infekčným ochorením, ktoré by mohlo spôsobiť smrteľnú pandémiu. Teraz existujú obavy, že nový vírus Covid-19, ktorý sa prvýkrát objavil v čínskom meste Wu-chan, je práve týmto smrteľným respiračným patogénom nazývaným choroba X.

V roku 2018 konferencia vedcov a lekárov WHO uverejnila správu varujúcu pred smrteľným respiračným patogénom nazývaným choroba X. Uviedla, že bude smrteľnejší ako horúčka Lassa a Ebola a že sa za štyri dni rozšíri po celom svete. WHO varovala, že možnosť zmenšiť smrteľné ohnisko sa znižuje. Líder WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol: „Aj keď je celkový počet prípadov mimo Číny pomerne malý, znepokojuje nás počet prípadov bez jasného epidemiologického prepojenia, ako je cestovanie do Číny alebo kontakt s potvrdeným prípadom.“

Paul Hunter, profesor medicíny na University of East England, povedal: „Bod zlomu, po ktorom sa naša schopnosť zabrániť globálnym pandemickým katastrofám končí po posledných 24 hodinách, je oveľa bližší.“