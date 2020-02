Fantastické! Nemocnicu v Číne postavili za 10 dní: Pozrite si časozberné VIDEO veľkolepej stavby

Neuveriteľné! Stavba špecializovanej nemocnice Huoshenshan vo Wu-chan sa začala 24. januára. Viac ako 7-tisíc robotníkov pracovalo nepretržite, vďaka čomu sa nemocnica postavila iba za 10 dní. Zo staveniska boli dokonca prenášané aj živé video čínskymi štátnymi médiami, v ktorom mohlo vidieť, ako sa prázdna parcela menila zo dňa na deň na obrovskú budovu.

Robotníci pracovali na maximum, dokonca až na pokraj svojich síl. Fotografie a zábery zo stavby ukázali robotníkov, ktorí od únavy "odpadávali" priamo na stavenisku. Tí uviedli, že pri dokončení výstavby nemocnice spali iba dve hodiny za tri dni.

Popularita naživo vysielaného videa dokonca viedla k tomu, že stavebné vozidlá si získali neobvyklú slávu. Miešačky cementu sa ocitli s prezývkami ako „The Cement King“, „Big White Rabbit“ či „The White Roller“.

Pozrite si časosberné video zo stavby jednej z najrýchlejšie postavených nemocníc na svete:

