Koronavírus desí celý svet: V čom je horší ako SARS? Odborník varuje pred superinfekciou

PRAHA - Koronavírus desí celý svet, počet obetí aj nakazených stúpa raketovou rýchlosťou. To však neznamená, že keď sa niekto nakazí týmto nebezpečným vírusom, že ide o rozsudok smrti. Situáciu však môže skomplikovať sezóna chrípky, povedal pre Blesk.cz český epidemiológ Rastislav Maďar s tým, že hrozí superinfekcia.

Koronavírus je témou číslo jeden na celom svete. Spôsobuje to najmä narastajúci počet obetí aj nakazených a kvôli tomu aj strach. Na druhej strane si však ľudia musia uvedomiť, že existujú aj takí, ktorí tento nebezpečný vírus premohli alebo zostávajú s miernejšou formou choroby doma v izolácii.

"Vyliečených ľudí budú minimálne stovky, možno aj viac, ak počítame aj tie neregistrované s miernym priebehom," povedal pre Blesk český epidemiológ Rastislav Maďar s tým, že podľa neho sú štatisticky vykazovaní pacienti hospitalizovaní s horšou prognózou, čím vysvetľuje, že niektoré dni je počet úmrtí vyšší ako prepustených z nemocnice.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

Na strane druhej si však je podľa neho dôležité uvedomiť, že "pacienti s ľahšou formou nákazy zostávajú doma a nie sú v evidencii vôbec podchytené. Celkový počet uzdravených zo všetkých nakazených je preto určite vyšší ako počet mŕtvych," dodáva pre Blesk Maďar.

Vakcína sa hľadá, spôsoby na liečby sú však rôzne

Aj keď sa vakcína proti koronavírusu ešte len vyvíja, existujú aj iné spôsoby, ako pacientov liečiť. Dĺžka liečby je však individuálna, zaleží to od veku pacienta aj od toho, že "čím má infikovaný viac chronických ochorení, tým horšie bude prognóza a dlhšia jeho liečba," uvádza Blesk s tým, že je dôležité aj to, v ako pokročilej fáze choroby sa nakazený dostane do nemocnice.

"Liečba je väčšinou len symptomatická, rehydratácia, lieky na horúčku, umelá pľúcna ventilácia pri zlyhávaní respiračného systému. Skúša sa antivirotiká, z ktorých niektoré sa javila ako účinná u SARS, napr. Inhibítory vírusových enzýmov, ktoré vírus potrebuje na rozmnožovanie. Bežní pacienti však zatiaľ antivirotiká v Číne predpokladám nedostávajú," približil postup liečby český epidemiológ.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vincent Yu

Už predtým sme vás informovali, že austrálskym vedcom sa ako prvým mimo Číny podarilo vytvoriť kópiu nového koronavírusu. Svoj objav budú zdieľať so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), aby pomohli v snahe diagnostikovať ho a liečiť. Kópiu koronavírusu vytvorili zo vzorky od nakazeného pacienta, ktorá by sa podľa lekárov dala využiť ako "kontrolný materiál" na testovanie a bude pre jeho diagnostiku prelomová. Na príprave vakcíny mali začať pracovať aj ruskí a čínski vedci, nezávisle od seba oznámili vývoj vakcíny aj vedci z amerického Národného ústavu zdravia (NIH) a farmaceutické firmy Johnson & Johnson. Vakcína bude k dispozícii až o niekoľko mesiacov, upozorňujú lekári.

​Podľa iných informácií sa pacientov z mesta Wu-chan zase pokúšajú lekári v Pekingu liečiť prípravkami, ktoré sa často užívajú proti HIV a AIDS. Informovala o tom americká stanica CNN s odvolaním sa na vyhlásenie pekinskej zdravotnícke komisie. Táto liečba je súčasťou nového skúšobného programu

Epidemiológ varuje pred superinfekciou

Epidemiológ podľa Blesku ale varuje, že aktuálnu situáciu môže skomplikovať sezóna chrípky a ďalších respiračných chorôb. "Iné choroby môžu maskovať priebeh koronavirovej nákazy, za existujúce epidemiologickej situácie však skôr naopak spôsobovať zbytočný poplach s podozrením na nový koronavírus," myslí si odborník. "Ak má človek horúčku a nebol v kontakte s Číňanmi, ani nezdržiaval v zimnom období v tejto krajine, jeho nákaza je nepravdepodobná," upokojuje.

Zdroj: Getty Images

Kedy môže nastať horšia situácia? Podľa Maďara vtedy, ak sa jedna nákaza stretne s druhou. "Hrozí, že pri následnom prípadnom zhoršení epidemiologickej situácie môže nasadnúť jedna nákaza na druhú ako tzv. Superinfekcia a potom môže dôjsť k ťažkému priebehu choroby aj u niekoho, kto nie je starší a chronicky chorý," upozorňuje.

Rozdiel medzi SARS a koronavírusom

Pred 17 rokmi svet bojoval s ochorením SARS, ktorý sa začal šíriť z čínskej provincie Kuang-tung a tiež spôsoboval ochorenia dýchacích ciest. Prvý prípad bol ohlásený novembri v roku 2002, pričom sa nákaza rozšírila do 30 krajín sveta, nakazených bolo cez 8-tisíc ľudí a vyše 774 ľudí zomrelo.

Podľa Maďara sa tieto dva koronavírusy v mnohých prejavoch zhodujú le aj líšia. "V porovnaní so SARS, proporcie počtu nakazených s ťažkým priebehom z celkového počtu chorých je v novom koronavírusy nižšia. Ale zase sa efektívnejšie šíri z človeka na človeka," uviedol epidemiológ s tým, že SARS spôsoboval ťažšie formu choroby, čo bolo ale z epidemiologického hľadiska pozitívne. "Vážne chorý pacient totiž zostane na lôžku, zatiaľ čo infekčné človek s novým koronavírusy s miernejší formou nákazy sa môže pohybovať medzi ľuďmi," dodal pre Blesk Maďar.