Chlapec (†4) zomrel na chrípku: Matka mu odmietla dať liek, radila sa s odporcami očkovania

Skupiny Facebooku sa stali zdrojom informácií pre množstvo ľudí, ktorí hľadajú širokú škálu lekárskych informácií, vrátane informácií o prebiehajúcej chrípkovej sezóne. Jedna z najväčších známych dezinformačných skupín o zdravím s názvom „Stop povinnej vakcinácii“ má viac ako 178 000 členov. Ľudia si tam žiadajú rady, ako sa s prebiehajúcou chrípkou vysporiadať.

Jeden nedávny príspevok prišiel od matky štvorročného chlapca z Colorada. V ňom konzultovala jeho stav s členmi skupiny, pričom poznamenala, že odmietla splniť lekársky predpis. O hroznom prípade medzi prvými informoval portál NBC News.

Ako ďalej dodala, dvom z jej štyroch detí bola diagnostikovaná chrípka. Lekár predpísal antivírusový liek Tamiflu pre všetkých v domácnosti. Ona ho však nevyzdvihla ani z lekárne. Tamiflu je najbežnejší antivírusový liek predpísaný na liečbu chrípky. Liek môže zmierniť príznaky chrípky a skrátiť dĺžku choroby.

Žiadny z komentárov neradil odbornú pomoc

Žiadny z 45 komentárov k matkinmu príspevku na Facebooku nenaznačil lekársku pomoc. Dieťa bolo nakoniec hospitalizované a zomrelo o štyri dni neskôr .

Matka tiež napísala, že „prírodné lieky“, ako sú olej z mäty piepornej, vitamín C a levandula, ktorými liečila všetky štyri deti, nefungovali. Ako odpoveď jej prišli netradičné rady ako materské mlieko, tymián a baza, z ktorých ani jedna nie je lekársky odporúčanou liečbou chrípky. "Perfektné, skúsim to," odpovedala matka. Posledné príspevky matky boli odstránené.

Jeho matka ho neskôr, ako ho poslala po kúpeli do izby sa prezliecť do pyžama, objavila ležiaceho na zemi, bledého so zjavným horúčkovitým záchvatom. Matka zavolala 911 a začala KPR. Najee bol nakoniec letecky prevezený do nemocnice v Colorado Springs, kde o štyri dni zomrel. Uviedol to CBS News.

4-year-old dies from flu after members of anti-vax Facebook group advise his mom to use thyme and elderberries instead of Tamiflu https://t.co/eXaaEeocbw pic.twitter.com/As1Mzsi123 — CBS News (@CBSNews) February 8, 2020

Najeeova matka povedala spoločnosti CKT, pridruženej spoločnosti KKTV, že jej syn bol chlapec, ktorý ľudí vždy rozosmial. „Bol svetlom každého dňa,“ povedala. "Bol plný radosti, plný energie, mal najkrajší úsmev so svojimi mimoriadne hlbokými jamkami," uviedla matka.

Výzva na očkovanie

„Toto je tragédia a naše myšlienky sú s jeho rodinou a blízkymi. Nechceme dezinformácie o vakcínach na Facebooku, a preto tvrdo pracujeme na tom, aby sme ich všade na platforme obmedzili, a to aj v súkromných skupinách,“ uviedol hovorca Facebooku v e-mailovom vyhlásení pre NBC News.

V e-mailovom vyhlásení ministerstvo zdravotníctva a životného prostredia v Colorade potvrdilo, že predškolák zomrel na chrípku a uviedlo, že nemá záznamy o tom, či bolo dieťa zaočkované. Ďalej uviedlo, že odporúča všetkým, ktoré sú vo veku šesť a viac mesiac, aby sa zaočkovali, ak tak ešte neurobili.