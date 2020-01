Austrálski vedci pokročili: Vytvorili kópiu koronavírusu z Číny, pomôže to v liečbe

CANBERRA - Austrálskym vedcom sa ako prvým mimo Číny podarilo vytvoriť kópiu nového koronavírusu. Svoj objav budú zdieľať so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), aby pomohli v snahe diagnostikovať ho a liečiť.

Výskumníci z Peter Doherty Institute for Infection and Immunity v Melbourne vytvorili kópiu koronavírusu zo vzorky od nakazeného pacienta. Tú im poslali minulý piatok. Kópia vírusu by sa podľa lekárov dala využiť ako "kontrolný materiál" na testovanie a bude pre jeho diagnostiku prelomová.

Podľa spravodajského portálu BBC by to mohlo zahŕňať aj test včasnej diagnostiky, ktorý by mohol odhaliť vírus u ľudí, u ktorých sa neprejavili príznaky. "Protilátkový test nám umožní retrospektívne testovať podozrivých pacientov, aby sme mohli získať presnejší obraz o tom, ako je vírus rozšírený, a teda okrem iného aj o skutočnej úmrtnosti," vyjadril sa lekár Mike Catton zo zmieneného inštitútu. Ako dodal, ich objav bude tiež nápomocný pri hodnotení účinnosti pokusných vakcín. Vírus v laboratóriu vytvorili už aj čínski vedci, no tí sa podelili len o jeho genómovú sekvenciu, nie o vírus samotný.

Zdroj: SITA/AP Photo/Chiang Ying-ying

Nový koronavírus sa začal šíriť z čínskeho mesta Wu-chan a v Číne si vyžiadal už 132 mŕtvych a takmer 6 000 nakazených. Potvrdené prípady nákazy hlásia aj takmer dve desiatky ďalších krajín vrátane Spojených štátov, Francúzska, Nemecka či Japonska. Po prvý raz potvrdili prípady nákazy aj na Blízkom východe, a to konkrétne v Spojených arabských emirátoch.

Čínske úrady prijali mimoriadne opatrenia, aby zabránili šíreniu koronavírusu. Okrem iného uzavreli Wu-chan a ďalších 16 okolitých miest v provincii Chu-pej, kde žije viac ako 50 miliónov ľudí. V Hongkongu prerušili vlakové spojenia s pevninskou Čínou a znížili tiež počet letov. Preventívne kroky podnikli aj zahraničné vlády - Mongolsko a Severná Kórea napríklad uzavreli hranice. Viacero krajín z Wu-chanu evakuuje svojich obyvateľov.

Zdroj: TASR/Chinatopix via AP

Nový koronavírus sa podľa tamojších odborníkov prenáša už počas inkubačnej lehoty, podobne ako bežná chrípka. Inkubačná lehota sa podľa WHO pohybuje od dvoch do 10 dní a zatiaľ nie je známe, či je vírus nákazlivý aj predtým, ako sa objavia symptómy. Príznakmi nákazy wuchanským koronavírusom sú kašeľ, horúčka a pri závažných prípadoch dýchavičnosť a zápal pľúc.