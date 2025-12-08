Jessie J opäť prehovorila o svojom boji s rakovinou: Priznala KRUTÚ PRAVDU!

LONDÝN - Speváčka Jessie J prehovorila o svojej diagnóze rakoviny prsníka, ktorú jej odhalili toto leto po tom, čo si nahmatala hrčku v pracom prsníku. Lekári ju okamžite poslali na mastektómiu a speváčka verila, že má to najhoršie za sebou. Teraz však otvorene priznáva - je šanca, že sa to môže vrátiť!
NOČNÁ MORA sa vrátila: Speváčka po boji s RAKOVINOU.... Opäť skončila v NEMOCNICI!
Jessie oznámila svoj boj so zákernou chorobou ešte začiatkom roka. Lekári zachytili nález včas, nešlo o invazívnu formu, a 37-ročná hviezda zostávala optimistická. Npariek tomu však musela podstúpiť aj druhú operáciu, čo ju donútilo odložiť svoje pripravované turné.
V novom rozhovore speváčka priznala, že pri prvej diagnóze necítila strach, ale skôr pocit, že stráca kontrolu nad vlastným životom. Jessie je však známa tým, že sa o veci delí, neuzatvára sa do seba - a ani tentokrát neplánovala sedieť doma a mlčať.
„Mala som obrovské šťastie, že som to našla tak skoro. Nebolo to invazívne, vďakabohu,“ povedala pre ABC News. „Viem, že je šanca, že sa to raz môže vrátiť, ale dovtedy - žijeme naplno.“ Jessie sa nedávno objavila aj na Royal Variety Performance, kde mala emotívny rozhovor s princeznou z Walse, Catherine. A obe sa podelili o svoju skúsenosť s touto krutou chorobou.
„Objala som princeznú!“ povedala speváčka s úsmevom. Dodala, že počas rozhovoru necítila, že je "Jessie J", ale len Jessica, obyčajná žena, ktorá chce stáť pri ľuďoch, čo sa cítia stratení a osamelí. Symbolicky si preto obliekla teplákovú súpravu, aby reprezentovala tých, ktorí doma na gauči bojujú so strachom.