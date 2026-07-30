JLo, jej syn a trans dcéra na potulkách Rímom: Užíva si s nimi posledné chvíle!

RÍM - Jennifer Lopez prežíva leto plné emócií. Hoci len pred pár dňami oslávila 57. narodeniny, najväčšiu radosť jej momentálne neprinášajú koncerty ani filmové premiéry, ale čas strávený s jej dvojičkami. Max a Emme totiž už na jeseň odídu na vysoké školy, a speváčka si dobre uvedomuje, že ide o ich posledné bezstarostné leto pod jednou strechou.
Fotografi tento týždeň pristihli Jennifer Lopez pri prechádzke ulicami Ríma, kde si spolu s deťmi vychutnávala atmosféru talianskej metropoly. Trojica navštívila ikonické Koloseum, dopriala si pravú taliansku zmrzlinu a prešla sa po luxusnej nákupnej ulici Via Condotti. Jennifer Lopez nedávno otvorene priznala, že ju čaká náročné životné obdobie. Po maturite jej detí si čoraz intenzívnejšie uvedomuje, že dom, v ktorom boli celé roky len oni traja, sa čoskoro vyprázdni. „Vždy sme boli my traja. Nikdy som si nepripúšťala, že raz odídu,“ priznala so slzami v očiach v televíznej relácii Watch What Happens Live.
Jennifer má dvojičky z manželstva so spevákom Marcom Anthonym. Maximilian David Muñiz, ktorého rodina volá jednoducho Max, je podľa jej slov skôr pokojnejší typ a drží sa mimo svetiel reflektorov. Jeho sestra Emme Maribel Muñiz je naopak verejnosti známejšia. Emme používa meno Oskar (predtým Emme) a identifikuje sa ako nebinárna osoba. Jennifer to rešpektuje a svoje dieťa podporuje. Oskar sa objavil po jej boku aj na vystúpení počas polčasovej šou Super Bowlu v roku 2020 a už viackrát ukázal hudobný talent zdedený po slávnych rodičoch.
Obe deti nedávno úspešne ukončili strednú školu a získali štipendiá na vysoké školy. Hoci Jennifer priznáva, že ich vždy viedla k samostatnosti, odchod z domu prežíva oveľa emotívnejšie, než čakala. Sama hovorí, že im chcela dať „korene aj krídla“, no teraz, keď sa ich odlet naozaj blíži, je pre ňu predstava prázdneho domu veľmi bolestivá. Práve preto má ich rímska dovolenka výnimočný význam. A zdá sa, že v tomto lete je pre ňu rodina oveľa dôležitejšia než všetky červené koberce sveta.
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