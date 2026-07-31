Bianca Censori sa opäť vyzliekla: Megariť v sieťke a roztečené prsiská na fotkách v garáži!

IBIZA - Bianca Censori opäť dokázala, že hranice pre ňu zrejme neexistujú. Manželka rapera Kanyeho Westa rozvírila sociálne siete sériou odvážnych fotografií, ktoré zverejnila na Instagrame. Namiesto luxusnej vily či exotickej pláže si tentoraz vybrala nečakanú kulisu – obyčajnú garáž. O to väčší rozruch však zábery vyvolali.
Austrálčanka Bianca Censori pózovala v extrémne odhaľujúcom čiernom body typu tanga, ktoré doplnila sieťovanými pančuchami a vysokými podpätkami. Na jednej zo snímok kľačí chrbtom k objektívu a cez plece zvodne hľadí do kamery. Ďalší záber odhaľuje hlboký výstrih jej outfitu, ktorý len veľmi málo ponecháva predstavivosti. Fotografie zdieľala prostredníctvom svojho Instagram Story, pričom ich na svojom profile zverejnil aj austrálsky módny návrhár a stylista Gadir Rajab s komentárom „EURO HEATWAVE“.
Bianca je už dlhšie známa tým, že z obyčajných miest robí kulisu pre fotografie, o ktorých hovorí celý internet. Tentoraz jej na to stačila garáž. Žiadne okázalé rekvizity, žiadna luxusná scenéria – všetku pozornosť na seba strhol jej outfit, ktorý patril k najodvážnejším, aké za posledné mesiace predviedla.
Na jednej z fotografií sa objavil aj Kanye West. Raper stál za svojou manželkou oblečený vo svojom typickom tmavom outfite s okuliarmi, zatiaľ čo Bianca zostala hlavnou hviezdou celej série záberov. Dvojica sa momentálne nachádza na Ibize, kde trávi čas pred Westovým koncertom v Madride – jeho prvým vystúpením v Španielsku po približne dvadsiatich rokoch.
Bianca Censori patrí v posledných rokoch medzi celebrity, ktoré pravidelne vyvolávajú diskusie svojimi módnymi voľbami. Len niekoľko dní pred zverejnením fotografií z garáže sa objavila v Ibize v priesvitnom body, ktoré pripomenulo jej kontroverzný outfit z odovzdávania cien Grammy v roku 2025. Jej odvážny štýl tak opäť rozdelil verejnosť na dva tábory – jedni hovoria o odvážnom módnom prejave, druhí tvrdia, že ide o premyslenú provokáciu.
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