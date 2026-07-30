Supermodelka mala namiesto trička... To čo je? Prsia jej zakrývali dve čiarky!

NEW YORK - Odvážna, sebavedomá a neprehliadnuteľná. Presne tak sa na festivale Teen Vogue Fest v New Yorku predviedla topmodelka Anok Yai, ktorá stavila na model odhaľujúci viac, než je bežné.
Americká topmodelka Anok Yai na festivale Teen Vogue Fest, ktorý sa konal v brooklynskom komplexe Duggal Greenhouse v New Yorku, zaujala svojim odvážnym outfitom, ktorý na prvý pohľad nešlo prehliadnuť. Na podujatie dorazila v čiernom modeli z dielne módnej značky AFKIR. Dominantou outfitu bol minimalistický top vytvorený len z dvoch úzkych pásov látky, ktoré len tesne zakrývali jej dekolt.
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Outfit doplnila luxusnou hnedou kabelkou Birkin a elegantnými lodičkami. Počas hlavnej diskusie venovanej módnemu priemyslu modelka otvorene porozprávala o náročnej ceste za úspechom. Spomenula, že do Spojených štátov prišla ešte ako malé dievča v rodine prisťahovalcov a pred vstupom do sveta modelingu pracovala v školskej jedálni aj v obchodnom dome. Práve tieto skúsenosti ju podľa vlastných slov naučili pokore a vytrvalosti.
Pred publikom priznala, aké silné emócie prežívala, keď ako prvá černošská modelka po dvadsiatich rokoch otvárala módnu prehliadku značky Prada. V súčasnosti sa nechce obmedziť len na mólo. Popri modelingu sa intenzívne venuje aj herectvu, navštevuje odborné kurzy a pripravuje sa na svoje prvé filmové úlohy.
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