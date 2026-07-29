Nový promi pár na scéne: Slávna kráska ulovila ex svojej kolegyne... O 11 rokov mladšieho!

LOS ANGELES - Modelka Irina Shayk (40) má po nevydarenom romániku s Tomom Bradym opäť dôvod na úsmev. Podľa zahraničných médií našla šťastie po boku o 11 rokov mladšieho basketbalistu NBA Devina Bookera (29), ktorý v minulosti tvoril pár s Kendall Jenner.
Informáciu priniesol magazín People, podľa ktorého je ich vzťah síce ešte len na začiatku, no iskra medzi nimi vraj preskočila okamžite. „Je to ešte veľmi čerstvé, ale naozaj sa majú radi,“ prezradil zdroj z ich okolia. Dvojicu údajne pred niekoľkými mesiacmi zoznámili spoloční priatelia. Keďže Booker sa čoskoro vracia k príprave na novú sezónu NBA, snažia sa spolu počas leta tráviť čo najviac času.
„Irinu budete často vídať aj na jeho zápasoch. Je z neho úplne nadšená,“ dodal zdroj. Špekulácie o ich romániku ešte viac rozprúdil známy instagramový profil Deuxmoi. Ten cez víkend zverejnil fotografiu Bookera, ako odchádza z podniku Tutto Caffé v East Hamptone, a zároveň uviedol, že viacerí svedkovia dvojicu spoločne videli v Hamptons. Zástupcovia Iriny Shayk ani Devina Bookera sa k informáciám zatiaľ nevyjadrili.
Obaja pritom majú za sebou niekoľko známych vzťahov. Irina žila v rokoch 2015 až 2019 s hercom Bradleym Cooperom, s ktorým vychováva dcéru Leu. Neskôr bola spájaná s raperom Kanye Westom a v roku 2023 aj s legendárnym quarterbackom Tomom Bradym. Ich románik však vydržal necelé štyri mesiace. Hoci sa minulý rok objavili správy o tom, že si k sebe opäť našli cestu, druhý pokus napokon stroskotal. Ani Devin Booker nie je vo svete šoubiznisu žiadnym nováčikom. V rokoch 2020 až 2022 randil s modelkou Kendall Jenner.
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