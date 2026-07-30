Desaťtisíce ŽALÔB kvôli rakovine: Farmaceutický gigant sa snaží urovnať ŠKANDÁL, ponúka miliardy dolárov

WASHINGTON - Farmaceutický gigant Johnson & Johnson (J&J) sa snaží uzavrieť jednu z najväčších právnych kríz posledných rokov. Firma ponúkla 5,5 miliardy dolárov na urovnanie desaťtisícov žalôb, podľa ktorých jej detský púder s mastencom spôsoboval rakovinu. Kým v USA smeruje spor k dohode, v Británii sa rozbieha rekordný proces, ktorý môže spoločnosti otvoriť ďalšiu bolestivú kapitolu.
Farmaceutický gigant Johnson & Johnson (J&J) oznámil, že zaplatí 5,5 miliardy dolárov na urovnanie desiatok tisíc žalôb v Spojených štátoch, ktoré tvrdia, že jeho už nepredávaný detský púder na báze mastenca spôsoboval rakovinu vaječníkov, informuje agentúra Reuters. Dohoda sa týka približne 69-tisíc prípadov vedených na federálnych aj štátnych súdoch, čo predstavuje takmer všetky otvorené žaloby v USA. Platnosť dohody bude potvrdená až po tom, čo ju prijme 95 percent žalobcov.
Mastenec bol dlhé roky bežnou súčasťou kozmetiky a detských produktov, no jeho používanie postupne klesalo pre rastúce obavy z možnej súvislosti s rakovinou. V roku 2024 Svetová zdravotnícka organizácia zaradila mastenec medzi látky „pravdepodobne karcinogénne pre ľudí“. J&J naďalej tvrdí, že neexistujú dôkazy o tom, že mastenec spôsobuje rakovinu, no predaj púdru v USA ukončil v roku 2020 a celosvetovo v roku 2023.
Prvá veľká kauza sa objavila pred 10 rokmi
Prvá veľká kauza sa objavila v roku 2016, keď americká porota nariadila spoločnosti vyplatiť 72 miliónov dolárov rodine ženy, ktorá zomrela na rakovinu vaječníkov. Verdikt bol síce neskôr zrušený, no žaloby odvtedy pribúdali a poroty v rôznych štátoch opakovane prisúdili žalobcom vysoké odškodnenia. Šéf litigácií J&J Erik Haas uviedol, že dohoda umožní spoločnosti „uzavrieť túto kapitolu“. Právni zástupcovia žalobcov označili dohodu za dobré ukončenie desaťročného súdneho sporu.
Urovnanie sa však netýka Spojeného kráľovstva, kde prebieha najväčší hromadný spor v histórii britského práva — potenciálne zahŕňa viac ako 7 000 žalobcov. Tvrdia, že J&J vedel o rizikách mastenca, najmä o možnej súvislosti s rakovinou vaječníkov a mezoteliómom, no produkt ďalej predával. Spoločnosť obvinenia odmieta. Prípad už smeruje pred britský Najvyšší súd.