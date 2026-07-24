MIMORIADNE Rakúsko zasiahlo silné zemetrasenie: Otrasy bolo cítiť aj na SLOVENSKU!

SEMMERING - Počas noci zo štvrtka na piatok sa ľudia neďaleko Viedne a Bratislavy vystrašili z niekoľkosekundového zemetrasenia. Silné otrasy spôsobili, že v niektorých domácnostiach sa triasol nábytok, niekde dokonca padali veci zo stien. Ľudia svoje skúsenosti popísali na webovej stránke. Už sa vie, kde bolo epicentrum.
Rakúsko v noci zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,5. Otrasy v oblasti Semmeringu pocítili obyvatelia vo viacerých spolkových krajinách a po zemetrasení došlo aj k zosuvu skál na cestu. Úrady upozorňujú, že v epicentre mohli vzniknúť menšie škody.
Silné zemetrasenie zobudilo v noci na piatok obyvateľov časti Rakúska. Ako informuje denník Kronen Zeitung, otrasy s magnitúdou 4,5 zasiahli pohraničnú oblasť Dolného Rakúska a Štajerska v okolí známeho horského priechodu Semmering.
Otrasy cítili v Maďarsku a aj u nás
Ľudia svoje zážitky popísali na webe EMSC, ktorý sa otrasom venuje na profesionálnej báze. Niektorí cítili otrasy priamo pri sedení na gauči, iní zas hlásia, že im padali veci zo stien. Otrasy bolo podľa niektorých cítiť v Bratislave, no aj v Maďarskom Šoproni.
Podľa rakúskej Geosphere Austria nastalo zemetrasenie o 1.59 h približne osem kilometrov juhozápadne od mesta Gloggnitz a asi 15 kilometrov východne od Mürzzuschlagu. Ohnisko zemetrasenia sa nachádzalo v hĺbke približne štyroch kilometrov pod povrchom, čo prispelo k tomu, že otrasy boli výrazne citeľné aj vo väčšej vzdialenosti.
Pri Semmeringu došlo k zosuvu skál na cestu
Bezprostredne po zemetrasení došlo aj k zosuvu skál na cestu v oblasti Semmeringu. Na miesto boli vyslané záchranné zložky, ktoré komunikáciu zabezpečili a odstránili popadané kamene. Incident si podľa dostupných informácií nevyžiadal žiadnych zranených.
Rakúska seizmologická služba upozornila, že pri zemetrasení s takouto magnitúdou môžu v bezprostrednom okolí epicentra vzniknúť menšie materiálne škody, napríklad praskliny na budovách či poškodenie omietok. Otrasy pocítili obyvatelia viacerých regiónov Rakúska a mnohí ich hlásili aj prostredníctvom online formulárov seizmologickej služby.
Semmering patrí medzi najznámejšie horské oblasti Rakúska a je obľúbenou destináciou turistov aj vodičov smerujúcich medzi Dolným Rakúskom a Štajerskom. Kompetentné úrady situáciu naďalej monitorujú a preverujú, či zemetrasenie nespôsobilo ďalšie škody na infraštruktúre.
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