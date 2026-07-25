Sulíkova snúbenica dráždi na verejnosti: Filip, to naozaj jej takto dovolíš chodiť?!

BRATISLAVA - Snúbenica známeho influencera, youtubera a po novom aj rapera Filipa Sulíka opäť rozvírila vášne. Viktória Braník sa na večeru vybrala v odvážnom outfite, ktorý rozhodne neostal bez povšimnutia.
Viktória Braník, snúbenica známeho influencera, youtubera a po novom aj rapera Filipa Sulíka, patrí medzi ženy, ktoré si pozornosť dokážu získať prakticky okamžite. Je to naozaj kosť, čo dokazujú aj jej fotografie na sociálnych sieťach.
Teraz jedna z nich vyvolala poriadny rozruch. Na zrkadlovej selfie zapózovala v čiernej čipkovanej podprsenke, ktorú prekryla iba krátkym čiernym sakom. Celý outfit doplnila saténovými šortkami s čipkou, ktoré ešte viac zvýraznili jej štíhlu postavu. Odvážny styling! Ich vzťah pritom smeruje do ďalšej veľkej životnej etapy.
Zamilovaná dvojica sa zasnúbila v apríli tohto roka a už o niekoľko týždňov si povedia svoje áno. Svadba je naplánovaná na august a fanúšikovia sú zvedaví, ako bude vyzerať ich veľký deň. Ak bude nevesta rovnako odvážna ako pri výbere bežných outfitov, rozhodne sa bude na čo pozerať.
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