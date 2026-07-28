Ministerstvo financií chystá NOVINKY: Celá skupina ľudí si priplatí na daniach! Hore má ísť TENTO poplatok

BRATISLAVA - Ľudia si siahnu znova hlbšie do vrecka. Ministerstvo financií pripravuje zmeny v dani z nehnuteľností. Po novom by sa mal zvýšiť takzvaný poplatok za podlažie.
Zmeny by sa mali dotknúť majiteľov hotelov či podnikateľov, ktorí vlastnia kancelárske priestory a dôjsť by k nim mohlo už v daňovom priznaní za budúci rok. Upozornila na to STVR.
V praxi to funguje tak, že čím sú kancelárske budovy alebo hotely vyššie, tým viac majiteľ zaplatí na dani z nehnuteľnosti. Príplatok sa platí za každé nadzemné podlažie a podľa zákona je to aktuálne maximálne 33 centov za štvorcový meter. Výška príplatku sa nemenila od roku 2004. Po novom však obce a mestá budú môcť túto cifru zvyšovať.
Podľa šéfa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik to pomôže viacerým mestám a obciam. „Pomôžu samosprávam, na území ktorých sa nachádzajú poschodové budovy, ktoré sú určené na podnikanie. Samozrejme, že hotely, apartmánové domy, veľké administratívne centrá, nákupné centrá,“ uviedol.
Podľa novej úpravy sa má maximálny poplatok počítať z dane zo stavieb na bývanie. Tá je všade iná - napríklad v bratislavskom Starom Meste je 1,35 eura, v Košiciach 1,27 eura a v Prešove 95 centov.
Podnikatelia poukazujú na to, že im vyššie dane z kancelárií predražia nájom. „Najmä pre malých a stredných podnikateľov vie byť zvýšená sadzba dane naozaj už problémom, pretože častokrát z toho ročného nájmu je to napríklad viac už ako 20 percent,“ uviedol pre STVR výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Martin Lidaj.
Ak zákon prejde, do platnosti vstúpi prvého novembra, novú daň tak majitelia budov po prvý raz zaplatia najskôr za rok 2027.