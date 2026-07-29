Hviezdne maniere kapely Scooter: Odpadnete z ich nárokov!

ZELENÁ VODA - Nie každá svetová hviezda cestuje na koncert obyčajným spôsobom. Jedna z najväčších legiend tanečnej hudby dorazí na Slovensko vo veľkom štýle. Hviezdne maniere? V tomto prípade rozhodne áno.
Prípravy na druhý ročník BIG SUMMER FEST-u na Zelenej Vode vstupujú do finále. Organizátori dolaďujú posledné detaily, aby bol festival pripravený na tisíce návštevníkov aj zahraničné hviezdy, ktoré počas troch dní vystúpia na jednom pódiu. Medzi nimi nebude chýbať ani legendárna nemecká formácia SCOOTER, ktorej príchod sprevádzajú mimoriadne náročné organizačné požiadavky. Festivalový areál je v týchto hodinách plný technikov, zvukárov aj produkčných tímov, ktorí pracujú na posledných úpravách.
Organizátori sľubujú, že tohtoročný BIG SUMMER FEST bude vo všetkých smeroch väčší než minulý rok. Návštevníkov čaká rozsiahlejšia produkcia, modernejšie technológie aj koncertné šou, ktoré majú patriť k najvýpravnejším na slovenskej festivalovej scéne. Jedným z hlavných lákadiel bude vystúpenie skupiny SCOOTER. Členovia kapely na Slovensko dorazia vlastným súkromným lietadlom a počas celého pobytu sa o ich pohodlie postará približne 50-členný realizačný tím. Organizátori museli splniť aj množstvo požiadaviek uvedených v rideri.
Kvôli presne stanovenému jedálnemu lístku zabezpečili šéfkuchára až z Viedne, ktorý bude pripravovať jedlá podľa požiadaviek kapely od raňajok až po večeru. Samotný catering pre hudobníkov presiahne hodnotu 10-tisíc eur. Veľkolepá nebude len starostlivosť o kapelu, ale aj jej koncert. Organizátori pripravujú technicky mimoriadne náročnú šou s efektmi, aké slovenské publikum vída len výnimočne.
„Pyrotechnické efekty za tisíce eur budú patriť medzi najväčšie, aké tento rok slovenské festivalové publikum uvidí. Fanúšikov navyše čaká aj technologická premiéra. Práve počas koncertu SCOOTER zaznejú na Slovensku po prvýkrát najnovšie basové reproduktory L-Acoustics, ktoré posunú zvukový zážitok na úplne novú úroveň,“ prezradil organizátor. Od 30. júla do 1. augusta sa Zelená Voda opäť premení na centrum hudobných hitov 90. rokov a začiatku nového milénia. Počas troch festivalových dní sa na pódiu predstaví viac ako 35 interpretov vrátane svetoznámych mien, akými sú SCOOTER, ARASH, SAFRI DUO, KATE RYAN, INNA a ďalšie hviezdy európskej i svetovej hudobnej scény.
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