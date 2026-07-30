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Požiare pri Madride slabnú: Úrady hlásia takmer úplné uhasenie plameňov

Požiarom spálená krajina neďaleko Calas del Burguillo v provincii Ávila v Španielsku Zobraziť galériu (2)
Požiarom spálená krajina neďaleko Calas del Burguillo v provincii Ávila v Španielsku (Zdroj: TASR/AP/Olmo Calvo)
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TASR

MADRID - Lesné požiare v okolí španielskej metropoly Madrid sa už ďalej nešíria a v oblasti už nehoria takmer žiadne plamene, oznámili vo štvrtok tamojšie úrady. Upozornila na to agentúra AFP.

„Nočné poveternostné podmienky umožnili... ochladenie oblasti a posilnenie obvodu požiaru, ktorý je zreteľne stabilizovaný,“ uviedla prefektúra Madridského spoločenstva. „Oheň sa už niekoľko dní nešíri, zostalo len pár dymiacich miest a plamene takmer vôbec nehoria,“ dodala. V regióne podľa nej neexistujú žiadne „aktívne fronty“ a už len asi 1000 osôb zostáva evakuovaných.

Požiarom spálená krajina neďaleko Calas del Burguillo v provincii Ávila v Španielsku
Zobraziť galériu (2)
Požiarom spálená krajina neďaleko Calas del Burguillo v provincii Ávila v Španielsku  (Zdroj: TASR/AP/Olmo Calvo)

Španielske úrady však varovali, že v dôsledku pretrvávajúcej vlny horúčav hrozí opätovné vzplanutie požiarov v regiónoch západne od Madridu, kde už zhorelo viac ako 25.000 hektárov pôdy. „Meteorologické riziko vzniku požiarov zostáva veľmi vysoké, v niektorých oblastiach dokonca extrémne, a úsilie sa zameria na udržanie stability obvodu, monitorovanie nových ohnísk a ochladzovanie horúcich miest,“ uviedli regionálne orgány v Madride. Najkritickejšou oblasťou vo štvrtok ráno bolo okolie vodnej nádrže San Juan, asi 60 kilometrov od centra hlavného mesta. Dve mestá zostali v dôsledku toho evakuované.

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