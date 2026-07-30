Jared Leto má problém: 4 ženy ho obvinili zo sexuálneho obťažovania!

WASHINGTON - Štyri ženy v najnovšom dokumente BBC obvinili oscarového amerického herca a hudobníka Jareda Leta zo sexuálneho obťažovania v čase, keď boli tínedžerkami. Herec obvinenia poprel, píše TASR na základe správy agentúry AP.
Dokumentárny film „Jared Leto: Temné tajomstvo Hollywoodu“ bol zverejnený v stredu a opisuje obvinenia zo sexuálneho obťažovania či napadnutia od štyroch žien medzi rokmi 2002 až 2016, keď boli ešte tínedžerkami, ale Leto už bol dospelý.
Jedna z nich tvrdí, že bola sexuálne napadnutá hercom vo svojich sedemnástich rokoch. Druhá, v tom čase tiež 17-ročná, hovorí dokonca o znásilnení. Tretia žena mala devätnásť rokov v čase, keď sa jej vraj Leto vyhrážal sexuálnym napadnutím. Štvrtá mala 16 rokov, keď s ňou herec údajne telefonoval a dával jej nevhodné návrhy.
„V celom svojom živote som nikdy nikoho sexuálne nenapadol. Tieto tvrdenia sú absolútne a kategoricky nepravdivé,“ uviedol 54-ročný herec vo vyhlásení pre agentúru AP.