Žena bojovala s nevoľnosťou, bolesťou a úzkosťou: VIDEO Dala si vybrať implantáty! Neuveríte, čo v nich našla

NEW YORK - Američanka sa rozhodla odstrániť prsné implantáty po rokoch nevysvetliteľných zdravotných problémov. Po operácii ju čakal nepríjemný šok – vo fyziologickom roztoku vo vnútri implantátov sa nachádzali veľké kusy čiernej plesne.
Dlhé roky ju trápili nevysvetliteľné zdravotné problémy
Texaská matka Lauren sa rozhodla podeliť o svoj príbeh na sociálnych sieťach po tom, ako si pred piatimi rokmi dala odstrániť prsné implantáty.
Vo videu ukázala plastové vrecko s oboma implantátmi, v ktorých boli zreteľne viditeľné tmavé útvary pripomínajúce pleseň.
„Pre niektorých to možno bude príliš nepríjemné, ale ak to pomôže zachrániť čo i len jeden život, stálo to za to,“ povedala vo videu.
Zdôraznila, že čierne zhluky sa vo vnútri implantátov nachádzali už v čase ich vybratia z tela a nevznikli počas ich následného uskladnenia.
Príznaky zmizli po operácii
Lauren vysvetlila, že k odstráneniu implantátov ju priviedli vážne zdravotné ťažkosti, ktorých príčinu lekári dlhší čas nevedeli odhaliť.
„Objavovali sa mi nečakané žihľavky, zrazu som mala alergiu na lepok. Moja pokožka začala zvláštne starnúť,“ opísala.
Dodala, že takmer každý deň trpela nevoľnosťou a vracaním. Pridali sa bolesti kĺbov, časté bolesti hlavy, výrazná úzkosť aj depresívne stavy, ktoré dovtedy nikdy nezažila.
Podľa jej slov väčšina týchto problémov po odstránení implantátov postupne ustúpila.
„To, že sú implantáty naplnené fyziologickým roztokom, ešte automaticky neznamená, že sú úplne bezpečné,“ upozornila svojich sledovateľov.
Pleseň v implantátoch je zriedkavá, no možná
Odborníci upozorňujú, že podobné prípady sú veľmi vzácne.
Plesne sa môžu vo výnimočných situáciách vytvoriť v implantáte vtedy, ak dôjde počas operácie k narušeniu jeho tesnosti alebo ku kontaminácii.
Najčastejšie ide o huby rodu Aspergillus, ktoré vytvárajú typickú čiernu pleseň, alebo o kvasinky rodu Candida.
Lauren pritom nie je jedinou pacientkou, ktorá po odstránení implantátov objavila vo vnútri podozrivé usadeniny. Niektoré ženy opísali oranžové alebo tmavé zhluky plávajúce vo fyziologickom roztoku.
Lekári sa stále nezhodujú na ochorení spájanom s implantátmi
Viaceré pacientky po implantácii prsníkov opisujú súbor zdravotných problémov označovaný ako breast implant illness (BII), teda ochorenie spájané s prsnými implantátmi.
Medzi najčastejšie príznaky patria bolesti svalov a kĺbov, chronická únava, poruchy pamäti a koncentrácie, takzvaná mozgová hmla, vypadávanie vlasov, kožné vyrážky či psychické problémy.
Niektoré ženy tvrdia, že mali pocit, akoby ich implantáty doslova „otrávili“. Ďalšie opisovali výrazné priberanie alebo vznik akné v dospelosti.
Ochorenie však zatiaľ nie je oficiálne uznanou diagnózou, keďže vedecké štúdie doteraz jednoznačne nepotvrdili priamu príčinnú súvislosť medzi implantátmi a týmito zdravotnými ťažkosťami.
Upozornenia vydal aj americký úrad FDA
Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v minulosti vydal viacero bezpečnostných upozornení týkajúcich sa prsných implantátov.
Dôvodom boli prípady vzniku dlaždicovobunkového karcinómu, teda jednej z foriem rakoviny kože, ako aj viacerých typov lymfómov objavených v jazvovom tkanive alebo puzdre okolo implantátov.
Hoci sú prsné implantáty naďalej považované za bezpečné zdravotnícke pomôcky, odborníci sa v otázke ich možných dlhodobých účinkov nezhodujú.
Plastický chirurg z Detroitu Anthony Youn priznal, že počas štúdia bol presvedčený, že ochorenie spájané s implantátmi neexistuje.
„Počas celej mojej prípravy nás učili, že ide o nezmysel. Aj ja som tomu veril,“ povedal s tým, že väčšina pacientiek závažné komplikácie nemá.
FDA zároveň vyzval na ďalší výskum. Úrad vo svojom stanovisku z roku 2020 uviedol, že zatiaľ neexistujú jednoznačné dôkazy o tom, že prsné implantáty spôsobujú systémové ochorenia. Zároveň však pripustil, že u niektorých pacientiek zdravotné problémy po ich odstránení skutočne ustúpili.