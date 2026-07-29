Kate a William ukázali kus súkromia: Rozprávkové leto s deťmi dojalo fanúšikov! Princezná opäť žiari!

LONDÝN - Po náročných mesiacoch plných kráľovských povinností si princ William a princezná Kate konečne doprajú zaslúžený oddych. A fanúšikom pripravili nádherné prekvapenie.
Na svojom Instagrame zverejnili sériu fotografií, na ktorých ukázali nielen oficiálne momenty, ale aj vzácne zábery zo svojho rodinného súkromia.
Ešte donedávna sa celý svet obával o zdravie princeznej Kate, ktorá podstupovala liečbu rakoviny. Dnes je však všetko inak. Po oznámení remisie sa postupne vrátila k pracovným povinnostiam a podľa najnovších fotografií doslova prekypuje energiou. Posledné mesiace absolvovala množstvo podujatí doma aj v zahraničí, vrátane pracovnej návštevy Talianska.
Spolu s Williamom sa počas leta zúčastnili viacerých významných udalostí. Na niektorých ich sprevádzali aj ich tri deti – princ George, princezná Charlotte a princ Louis. Na fotografiách nechýbajú spomienky na záhradné slávnosti v Buckinghamskom paláci, Wimbledon ani stretnutia s významnými osobnosťami. Rodina k príspevku pridala jednoduchý, no srdečný odkaz: „Letné obzretie. Ďakujeme všetkým, ktorí urobili posledné mesiace takými výnimočnými.“
Najväčší rozruch však vyvolali zábery, ktoré pôsobia oveľa osobnejšie. Kráľovský pár totiž fanúšikom dovolil nahliadnuť do svojho rodinného života. Na jednej zo spoločných fotografií si užívajú bezstarostné letné chvíle s deťmi a atmosféra z nej doslova sála pokojom, láskou a pohodou.
Komentáre sa okamžite zaplnili nadšenými reakciami. Fanúšikovia nešetrili komplimentmi a mnohí sa zhodli, že princezná Kate vyzerá opäť fantasticky. „Je nádherné vidieť princeznú z Walesu opäť v plnej sile,“ odkázal jeden z priaznivcov. Ďalší napísal, že fotografie pôsobia „ako vystrihnuté z rozprávky“.
Zdá sa, že teraz čaká kráľovskú rodinu pokojnejšie obdobie. Po hektickom programe si chcú dopriať čas jeden pre druhého, kým sa na jeseň opäť naplno rozbehne kolotoč povinností. Veľký životný krok čaká aj princa Georgea, ktorý nastúpi na prestížnu internátnu školu Eton College.
Dovtedy si však William, Kate a ich deti naplno užívajú leto – a podľa fotografií je jasné, že práve spoločné chvíle sú pre nich tým najväčším bohatstvom.