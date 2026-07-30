Zvrat v prípade kúpaliska na východe Slovenska: Znova menia ceny VSTUPNÉHO! Rozdiel bude razantný

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Po razantnom navýšení vstupného, ktoré pre niektorých návštevníkov predstavovalo až 20 eur na hlavu, sa v Spišskej Nove Vsi zasa prepisujú ceny. Ani nie po mesiaci sa mesto a vedenie kúpaliska rozhodli vstupný poplatok znížiť na polovicu.
Kúpalisko v Spišskej Novej Vsi výrazne zdvihlo ceny vstupného začiatkom prádnin po tom, ako zápasilo s neúnosnou situáciou vo svojom areáli. Dôvodom bolo správanie neprispôsobivých občanov, ktorí ignorovali akékoľvek pravidlá slušného správania, robili hluk, ničili majetok, znečisťovali vodu a vyhnali tak z kúpaliska množstvo slušných rodín.
Kúpalisko v Spišskej Novej Vsi reaguje na neúnosnú situáciu: Po hrôzach výrazne dvíha ceny pre cezpoľných!
Problémom bola aj bezpečnosť - hádky, bitky a krik boli na dennom poriadku a zamestnanci mali strach. Mesto sa rozhodlo situáciu riešiť rázne - pre cezpoľných výrazne zvýšilo cenu vstupného. Základné vstupné pre dospelých návštevníkov sa zmenilo z 8 eur na 20 eur a vstupné pre deti zo 4,80 eura na 12 eur. Obyvatelia Spišskej Novej Vsi si mohli uplatniť zvýhodnenú rezidentskú zľavu, t. j. cena vstupného je 6 eur pre dospelých a 4,80 eur pre deti. Okrem toho boli prijaté aj ďalšie opatrenia na posilnenie bezpečnosti.
Vstupné ide dole
Netrvalo však dlho a kúpalisko ohlásilo, že ceny pôjdu znova dolu. Vysvetľujú to tým, že opatrenia, ktoré mesto realizovalo ako reakciu na sťažnosti návštevníkov letného kúpaliska, priniesli pozitívny výsledok. "Situáciu sme stabilizovali a uskutočnili sme systémové zmeny, ktoré zlepšili úroveň hygieny a bezpečnosti na našom letnom kúpalisku. Preto môžeme následne upraviť cenu vstupného, ktorá je pre návštevníkov tohto zariadenia skutočne ústretová," uviedol riaditeľ Správy telovýchovných zariadení v Spišskej Novej Vsi Vladimír Hovaňák.
Od štvrtka 30. júla 2026 sa tak cena vstupného pre obyvateľov mimo Spišskej Novej Vsi mení z 20 eur pre dospelého návštevníka na 10 eur a z 12 eur pre dieťa na 6 eur. Mesto Spišská Nová Ves očakáva s príchodom horúčav nárast návštevnosti, na všetky prípady je správca kúpaliska dostatočne pripravený. "Letné kúpalisko je pripravené na tradične vysokú návštevnosť, naše opatrenia predchádzajú situáciám, s ktorými sme sa stretli na začiatku sezóny a našim návštevníkom chceme ponúknuť čo najvyšší možný štandard oddychu a služieb," dodal Hovaňák.