Extrémne sucho odhalilo ŠOKUJÚCE tajomstvo na dne Dunaja! Dedinčan v koryte objavil kosti MAMUTA

SOFIA - Pozostatky zrejme starovekého mamuta odhalila rekordne nízka hladina Dunaja na severe Bulharska, napísala v stredu tlačová agentúra BTA s odvolaním sa na historikov. Informuje o tom agentúra Reuters.
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Pozostatky objavil v stredu obyvateľ dediny Riachovo po tom, čo si všimol niečo nezvyčajné v koryte rieky. Dedinčania neskôr kontaktovali odborníkov z Regionálneho historického múzea v neďalekom meste Ruse.
Riaditeľ múzea Nikolaj Nenov pre agentúru BTA povedal, že vyslaní experti na mieste spoznali dolnú čeľusť, dva kly a zrejme aj mamutie rebro. Kosti vo štvrtok prevezú na ďalšie preskúmanie, aby presne určili ich pôvod a vek.
„Nenazval by som to senzáciou, ale akýkoľvek objav takýchto starovekých pozostatkov je veľmi dôležitý pre vedu,“ uviedol Nenov s tým, že sa dlho verilo, že oblasť bola kedysi močiarom, kde zrejme zviera pred tisíckami rokov uhynulo. Hladina vody Dunaja je na rekordných minimách po viacerých vlnách horúčav a súch v Európe. Rovnako je na tom aj viacero ďalších kľúčových vodných trás, napríklad Rýn.
Podľa tlačovej agentúry WAM prezidenta SAE počas pracovnej cesty na Slovensku sprevádzali podpredseda prezidentského úradu pre osobitné záležitosti Hamdán bin Muhammad bin Zájid Ál Nahján, poradca prezidenta Muhammad bin Hamad bin Tahnún Ál Nahján, ako aj viacerí ministri a vysokopostavení predstavitelia.