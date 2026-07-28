Tragédia! Známy spevák (†50) zahynul pri hrozivej nehode: Manželka a dcéra akoby zázrakom prežili...

PRAHA - Českú hudobnú scénu zahalil obrovský smútok. Spevák plzenskej kapely MASH Petr Slavík (†50) prišiel o život pri tragickej nehode v Rakúsku.
Z obyčajnej cesty sa stala tragédia, ktorá navždy zmenila život celej rodiny. Petr Slavík, známy hlas rockovej formácie MASH, už domov nedorazil. Osudným sa mu stal náraz na rakúskej diaľnici A9. K nehode došlo pri zjazde na Lebring v rakúskom Štajersku. Podľa informácií tamojšej polície vozidlo z doposiaľ neobjasnených príčin zišlo mimo vozovky a následne vo vysokej rýchlosti narazilo do zvodidiel.
V aute v tom čase cestoval spevák spolu so svojou manželkou a dcérou. Rodina sa vracala smerom od hraničného priechodu Spielfeld na Graz, keď sa ich cesta skončila obrovskou tragédiou. Na miesto okamžite vyrazili záchranári, ktorí všetkých troch previezli do nemocnice. Lekári však už Petrovi Slavíkovi nedokázali pomôcť. Jeho manželka a dcéra zostali po nehode hospitalizované, píše denník Aha!. Správa o smrti speváka zasiahla aj jeho hudobných kolegov. Kapela MASH napokon tragickú informáciu potvrdila na sociálnych sieťach.
Kapelník Milan Ráž priznal, že pôvodne nechcel bolestnú správu zverejňovať, najmä kvôli rodine. Informácie o nehode sa však začali rýchlo šíriť. „Nechcel som s ohľadom na rodinu túto smutnú správu dávať na siete, ale v dnešnej internetovej dobe sa zlé správy šíria všetkými možnými spôsobmi,“ uviedol. Zároveň dodal, že kapela prišla o svoj charakteristický hlas. „Bohužiaľ hlas našej kapely Petr Slavík v noci na nedeľu zomrel pri autonehode v Rakúsku,“ napísal.
Milan Ráž sa so svojím dlhoročným kolegom rozlúčil aj osobnými slovami. Pripomenul, že ich nespájala iba hudba, ale aj dlhoročné priateľstvo. „Peter, bol si dôkazom, že aj v hudobnej brandži môže existovať kamarátstvo. Ďakujem za všetko, čo sme za desiatky rokov spoločne mohli prežiť,“ odkázal mu. Petr Slavík patril medzi výrazné osobnosti plzenskej rockovej scény. Do kapely MASH prišiel pred dvadsiatimi rokmi, keď nahradil speváka Tomáša Hrbáčka, ktorý zamieril do skupiny Harlej.
Za roky pôsobenia sa stal neodmysliteľnou súčasťou kapely, ktorá vznikla v roku 1994 a vydala šesť štúdiových albumov. Jeho náhly odchod zasiahol fanúšikov aj hudobníkov, ktorí na neho spomínajú ako na človeka, ktorý svojím hlasom sprevádzal kapelu celé dve desaťročia.