AKTUÁLNE Slovensko zasiahlo ZEMETRASENIE! TU bolo epicentrum, takéto bolo silné

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Slovensko zasiahlo slabé zemetrasenie. Informuje o tom na svojom webe Európsko-stredomorské seizmologické centrum (EMSC).
Na Liptove zaznamenali o 12.17 h (10:17:10 UTC) zemetrasenie s magnitúdou 1,5.. Podľa údajov webu EMSC, ktorý sa odvoláva na zistenia Inštitútu geofyziky Poľskej akadémie vied, sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo v oblasti severne od Liptovského Mikuláša.
Zemetrasenie malo byť podľa doterajších údajov v hĺbke 6 km. Išlo teda o plytké zemetrasenie, ktoré väčšina ľudí nepocíti. Zatiaľ neboli hlásené žiadne škody ani zranenia. Ide o bežnú, slabú seizmickú aktivitu, ktorá nepredstavuje riziko pre obyvateľov.
Seizmický signál sa podľa portálu iMeteo objavil aj na zázname stanice LANS v Liptovskej Anne. Na vertikálnej zložke seizmogramu sa krátko po 10:17 UTC viditeľná výraznejšia výchylka, ktorá zodpovedá času zaznamenaného zemetrasenia.