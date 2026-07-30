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MIMORIADNE ráno na hranici s Ukrajinou: Najskôr výbuch a potom objavili obrovský kráter!

Niektorí Poliaci zažili veľmi nepríjemnú noc.
Niektorí Poliaci zažili veľmi nepríjemnú noc. (Zdroj: X/Ewa Pajuro)
Michal Szentivanyi Michal Szentivanyi

TARNAWA KOLONIA/BISKUPICE - Obyvateľov juhovýchodného Poľska zobudil vo štvrtok nad ránom silný výbuch. Keď na miesto dorazili policajti, namiesto zdroja explózie našli na poli rozsiahly kráter a trosky doposiaľ neidentifikovaného objektu. Oblasť okamžite uzavreli a do akcie povolali aj špeciálne policajné jednotky.

K incidentu podľa TVP World došlo medzi obcami Tarnawa Kolonia a Biskupice v Lublinskom vojvodstve. Po oznámení o silnej explózii vyslala polícia na miesto hliadky, ktoré približne dva kilometre od najbližších obývaných oblastí objavili kráter a roztrúsené časti neznámeho objektu.

 
 

Celú lokalitu bezpečnostné zložky uzavreli a zabezpečili. Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že približne o 3:40 hodine miestneho času zaznamenalo vo vzdušnom priestore krajiny neidentifikovaný objekt, ktorý sa pohyboval západným smerom. Krátko nato však zmizol z radarov, čo viedlo k vyslaniu vojenského vrtuľníka do oblasti jeho poslednej známej polohy.

Na miesto zároveň dorazila aj policajná protiteroristická jednotka, ktorá sa podieľa na preverovaní okolností incidentu. Zatiaľ nie je známe, o aký objekt išlo ani čo výbuch spôsobilo. Posádka vrtuľníka následne identifikovala miesto pravdepodobného dopadu objektu v neobývanej oblasti pri obci Tarnawa-Kolonia. Bezpečnostné a vyšetrovacie zložky naďalej pracujú na mieste nálezu, pričom identita objavených trosiek zatiaľ nebola potvrdená.

Nič také sme doteraz nezažili, tvrdia miestni

Počas noci poľská armáda aktivovala svoje letectvo na ochranu vzdušného priestoru v čase, keď Rusko podniklo rozsiahly raketový a dronový útok na západnú Ukrajinu. Miestni obyvatelia opísali výbuch ako mimoriadne silný a tvrdia, že nič podobné doteraz nezažili. "Žijeme tu celý život a nikdy sme nič také nepočuli. Okná nám takmer vyrazilo," povedal jeden z obyvateľov.

Desaťmetrový kráter

Hovorca lublinských hasičov Tomasz Stachyra spresnil, že kráter vzniknutý po explózii má priemer približne desať metrov. Vyšetrovanie pokračuje a úrady zatiaľ neposkytli bližšie informácie o pôvode trosiek ani o možnej príčine výbuchu.

Ďalší miestny obyvateľ priznal, že medzi ľuďmi okamžite začali kolovať rôzne dohady. "Čo to bolo? Dron alebo bomba? Ľudia hovoria, že to bola nejaká raketa," uviedol.

Vyšetrovanie stále prebieha.

Viac o téme: HranicaKráterPoľskoUkrajinaBiskupiceVýbuchTarnawa Kolonia
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