AKTUÁLNE Chorvátsko zasiahlo silné ZEMETRASENIE: Bolo to ako výbuch bomby, hlásia ľudia

SISAK – V dnešných skorých ranných hodinách zasiahlo severnú časť Chorvátska zemetrasenie, ktorého magnitúda vystúpila nad tretí stupeň. Chorváti pocítili otrasy v značnej miere. Mnohí sa budili na to, že sa v ich domoch a bytoch sa všetko triaslo a padalo na zem.
Obyvateľov severnej časti Chorvátska prekvapilo dnes ráno (štvrtok 30. júla) silné zemetrasenie. Otrasy začali o 6:29 miestneho času neďaleko mesta Sisak. Zemetrasenie dosiahlo silu 3,6 stupňa Richterovej stupnice.
Epicentrum
Ako píše Dnevnik, epicentrum bolo len zhruba 9 km pod zemou, takže obyvatelia cítili otrasy v značnej miere. Intenzita otrasov v epicentre bola na úrovni IV. stupnice EMS (Európska makroseizmická stupnica).
Mnoho ľudí otrasy doslova vytrhli zo spánku a keď všetko ustalo, podelili sa o svoje pocity a dojmy v aplikácií EMSC. Najsilnejšie bolo otrasy cítiť v Sisaku a jeho okolí. V niektorých miestach sa doslova triasli celé domy.
"Počuli sme rachot a cítili silné otrasy. V byte všetko padalo na zem," znel jeden komentárov od obyvateľa Topolovca.
"Bolo to, akoby vybuchla bomba a po nej nasledoval dlhý rachot," napísal obyvateľ Gornjeg Komareva. Obe lokality sa nachádzali len pár kilometrov od epicentra.
"Všetko sa triaslo, boli to veľmi silné otrasy. Myslel som, že celý dom sa zrúti," napísal niekto ďalší.
Otrasy bolo cítiť aj v Bosne
Zemetrasenie bolo cítiť aj v Záhrebe a dokonca aj v Bosne a Hercegovine. Obyvatelia hlavného mesta informujú, že otrasy trvali len niekoľko sekúnd. V doterajšom priebehu neboli hlásené žiadne zranenia ani materiálne škody.