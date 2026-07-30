Útok na svetoznámeho autora má dohru: Súd uznal jeho útočníka vinným z terorizmu

WASHINGTON - Americký súd v stredu uznal občana USA Hadiho Matara za vinného z ďalších obvinení vrátane poskytovania materiálnej podpory teroristickej skupine. V súčasnosti si už Matar odpykáva 25-ročný väzenský trest za pokus o vraždu britského spisovateľa indického pôvodu Salmana Rushdieho. Informuje o tom agentúra AP a stanica BBC.
Väzby na Hizballáh
Matar podľa súdu v New Yorku poskytoval pomoc libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. Prokurátori tvrdili, že konal na základe fatvy - náboženského nariadenia vydanom vo februári 1989, v ktorom vtedajší najvyšší duchovný vodca Iránu ajatolláh Rúholláh Chomejní odsúdil Rushdieho na smrť.
Reakcia úradov
„Jeho brutálny útok na pána Rushdieho počas pokojnej prednášky je mrazivou pripomienkou globálneho dosahu iránskeho terorizmu,“ uviedol vo vyhlásení po vynesení rozsudku námestník ministra spravodlivosti pre národnú bezpečnosť John A. Eisenberg. AP konštatuje, že iránska vláda poprela účasť na útoku na Rushiediho.
Oceňovaný spisovateľ vo výpovedi na súde opísal útok nožom, ku ktorému došlo 12. augusta 2022. Matar spisovateľa bodol nožom s 15-centimetrovou čepeľou viackrát do oblasti oka, líca, krku, hrudníka, trupu a stehna, pričom mu prerušil zrakový nerv - odvtedy autor nevidí na pravé oko a nosí okuliare s tmavými sklami. V dôsledku poškodenia nervov v ramene Rushdiemu ochrnula aj jedna ruka a strávil niekoľko týždňov v nemocnici a opatrovateľskom zariadení.
Newyorský súd v máji 2025 odsúdil Matara na 25 rokov za pokus o vraždu. Matar dostal aj ďalší trest sedem rokov odňatia slobody za napadnutie iného účastníka podujatia, na ktorom čítal zo svojej knihy. Tresty plynú súbežne. V súčasnosti hrozí Matarovi doživotné väzenie. Vynesenie rozsudku sa očakáva 3. novembra, informuje agentúra Reuters.