Ako posunúť svoju firmu vpred? Inšpirujte sa príbehom z Košíc

Ak vo svojej firme zvažujete modernizáciu, nemusíte ju financovať iba z vlastných zdrojov. Pomôcť vám môže zvýhodnené financovanie s grantom až do 25 % výšky úveru. Konkrétna skúsenosť ukazuje, že investícia do moderných technológií môže priniesť citeľnú zmenu v efektivite, kvalite aj každodennej práci firmy.
Rast firmy nemusíte financovať len z vlastných zdrojov. Úver od Tatra banky so zárukou Slovak Investment Holding (SIH) a grantom môže vašej firme pomôcť rýchlejšie realizovať investičné plány. Spoločnosť Askozvar s.r.o., centrum zvárania a výrobných technológií, je toho príkladom.
Firma sa rozhodla investovať do špecializovaného robotického zváracieho pracoviska. Trh si vyžadoval rýchle dodávky pri zachovaní najvyššej kvality, čo manuálna výroba limitovala. „Hlavným dôvodom bola snaha o celkovú modernizáciu spoločnosti,“ hovorí Jozef Zohn, konateľ spoločnosti. „Nové pracovisko prinieslo vyššiu kultúru práce.“
Dôležitou súčasťou projektu bolo financovanie. Úver so zárukou a grantom poskytol firme potrebný kapitál bez zbytočného finančného zaťaženia prevádzky. „Vďaka grantu sa výrazne skrátila doba návratnosti tejto investície,“ dodáva Zohn.
Ako získať grant?
Firmy pri získaní grantu nemusia pripravovať administratívne náročný projekt. Investičný zámer preukážu kúpnou zmluvou alebo faktúrou. Po dokončení investície podajú žiadosť o čerpanie grantu, ktorý je následne poskytnutý formou mimoriadnej splátky úveru v nasledujúcom kvartáli. Napríklad, ak firma podá žiadosť o grant v prvom kvartáli roka, grant bude pripísaný v druhom kvartáli a o jeho výšku sa zníži zostatok úveru.
Vďaka úveru od Tatra banky so zárukou SIH a grantom môže vaša firma urýchliť realizáciu investičných zámerov. Výška grantu závisí od účelu a regiónu, v ktorom sa investícia realizuje. Jej výšku si viete vypočítať na webe Tatra banky.
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